Retos de la educación frente al COVID-19

Siete mil niños en educación básica, aproximadamente, no están recibiendo clases y se encuentran en riesgo de deserción escolar.

En el mundo, 70% de los estudiantes tuvieron que suspender actividades escolares en los planteles, es decir, casi 1.2 mil millones de jóvenes en 156 países, lo que trae de fondo al menos 4 retos importantes: la pérdida en los aprendizajes, el rezago y la deserción, los complementos de alimentación y la salud emocional, planteo la doctora Alma Maldonado-Maldonado del CINVESTAV.



Agregó, en un interesante cálculo que realizó Rafael de Hoyos, señala que perder 60 días de aprendizaje podría reducir alrededor de 24 puntos de una prueba estandarizada (tipo Enlace ahora Planea); por otro lado, en el año 2010 había 31 millones de personas con rezago educativo en México y una mayoría con la secundaria no terminada. Ahora, las escuelas también ofrecen un complemento de alimentación y en México, 1 millón 600 mil estudiantes sufrirán por no recibir programas de comida.



"Si algo está mostrando esta pandemia es que nuestro sistema educativo, no sólo de México sino del mundo no son flexibles. Ahorita mismo estamos discutiendo la Ley Federal de Educación Superior, pero estas nuevas leyes no han contemplado qué hacer en casos de emergencia como ésta y esto es un llamado de atención", dijo la investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE).



Actualidad mexicana



De acuerdo con la secretaría de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez, la educación mexicana no es virtual, sino que pasó a ser educación a distancia pues, aunque las estadísticas mostraban que el 90% de la población tenía televisión, maestros y supervisores se encontraron con que esto no era cierto. Esta circunstancia nos obligó a pensar en unos cuadernillos con contenidos para completar el aprendizaje al primero de junio; sin embargo, ni con televisión ni con cuadernillos se ha llegado al 10% de estudiantes. "Esto nos señala el problema que se avecina en cuanto a la deserción y abandono pues 7 mil niños en educación básica no han sido encontrados".



Finalmente, la exdirectora del IPN, señaló que la fecha para el cierre del ciclo escolar aún no se define. Un cierre qué es inédito y una condición que es difícil porque ante la variedad de circunstancias no se abre la posibilidad de una condición sencilla para la evaluación y parece ser que "en el futuro alternaremos la educación presencial con la educación a distancia. Si hay posibilidad de tener nuevos brotes u olas de contagio".



No sé regresará a la escuela a cualquier costo



Con el 70% del ciclo completado de manera presencial y 5 semanas sin pisar las aulas, profesores y alumnos tendrán que terminar, probablemente, el ciclo escolar desde los hogares.



"Mientras no haya condiciones de seguridad no se va a abrir ninguna escuela ni se hará sin el consenso de las comunidades. Queremos regresar a la normalidad, pero no lo vamos a hacer a cualquier costo", así lo informó Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.



Aunque probablemente la contingencia impactará el aprendizaje, el 70% de la currícula ya se había cubierto cuando se cerraron las escuelas por esta pandemia. La pregunta de fondo es qué tanto se cubrió o no este 30%. Y cuáles son las medidas de mitigación para evitar esto. "El parámetro sobre el cual se va a regresar a clases es la seguridad y los aprendizajes, con los niños y niñas al frente", mencionó Humberto Fernández.



La experiencia de otros países en el regreso a clases



Hasta ahora, 27 estados hacen oficial el cierre del ciclo escolar a distancia mientras que el 78 porciento de los estudiantes regresarán a clases presenciales probablemente en agosto. Aunque hasta ahora no se sabe cuáles serán los protocolos de seguridad para garantizar el regreso, de acuerdo con Marco Antonio Fernández Martínez, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y de México Evalúa.



Hay desafíos que resolver antes del regreso a clases: por un lado, se tendrá que prescindir del 20-30% de los docentes para preservar su salud pues corren alto riesgo de enfermarse de gravedad por COVID-19. En segundo lugar, la infraestructura de las escuelas no garantiza las medidas básicas de higiene y de sana distancia porque el 20% de ellas no tiene acceso a agua potable, el 32% de las escuelas sólo tiene agua un par de días a la semana y otro 23% almacenan el agua en tambos u otro tipo de contenedor, además de la escasez de jabón, gel antibacterial, papel etcétera. Tan sólo para asegurar el 1.5 m de distancia entre alumnos implicaría activar clases con aulas sólo para 10 o 15 personas. Esto es inviable para muchas escuelas.



Actualmente, son 15 países quienes han podido regresar a clases sólo después de asegurarse que las tasas de transmisión sean manejables, mantenido como prioridad la seguridad y la salud de los estudiantes, han planteado regresar de manera gradual mientras se monitorea la pandemia realizando pruebas en las escuelas asegurándose que el retorno a casa sea fiable, y finalmente garantizan la continuidad de aprendizaje y acompañamiento socioemocional de los estudiantes y docentes, puntualizó el doctor en ciencia política.



La charla "El sistema educativo mexicano y el virus SARS-COV2", se puede consultar completo en el siguiente link:



