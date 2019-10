Resolverán amparo de Sedena sobre aeropuerto de Santa Lucía

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 4 (EL UNIVERSAL).- El próximo lunes el juez Quinto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas, resolverá sobre el incidente que interpuso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para revocar la suspensión definitiva en uno de los juicios de amparo que mantiene frenada la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de alegatos sobre la inspección ocular que realizó el miércoles la parte quejosa, representada por el colectivo #No más Derroches.

"Nos dieron a conocer lo que se llevó a cabo en la inspección ocular que se hizo en la Base Aérea de Santa Lucía, el miércoles de esta semana, y curiosamente cuando acudimos a la diligencia, en el momento en el que hicieron el recorrido, en esas dos horas no despegó ningún avión y ningún helicóptero de la Fuerza Aérea, porque el secretario de la Defensa Nacional dice en el juicio que están supuestamente suspendidas las operaciones de la Fuerza Aérea", afirmó Gerardo Carrasco, uno de los abogados del colectivo.

Sin embargo, dijo que el actuario que los acompañó, reconoció que mientras esperaban a que les dieran los accesos a la Base Aérea Militar, "se vio que despegaron helicópteros, incluso se observó actividad de paracaidismo, todo esto lo hicimos del conocimiento del juez por medio de alegatos verbales en la audiencia".

Aseguró que es falso que se encuentren detenidas las operaciones militares en Santa Lucía, como dice la Sedena.

Indicó que el oficio del Consejo de Seguridad Nacional en el que se declara como instalaciones estratégicas todos los bienes del Ejército, "no tiene nada que ver con el asunto porque no es una instalación estratégica un aeropuerto civil-comercial, este no es un bien, todavía no existe, entonces no puede ser una instalación estratégica".

Advirtió que "si el juez resuelve revocar la suspensión, nosotros tenemos el derecho de impugnar esa decisión, acudiremos ante un Tribunal Colegiado, incluso ese procedimiento lo podría llevar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Estamos hablando únicamente aquí de las cuestiones incidentales, es decir la suspensión de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el fondo del asunto es donde se vea realmente si viola los Derechos Humanos la decisión de cancelar Texcoco y la resolución de Santa Lucía tardará unos meses".