Repudian feminicidio de diputada, urgen legislar contra violencia

Encuentran cadáver de diputada de Colima desaparecida

Diputadas de todos los partidos repudiaron el feminicidio de la legisladora de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez, de Morena y demandaron nuevamente poner un alto a las agresiones contra las mujeres en el hogar, en las escuelas, la política o la calle.

De manera concreta propusieron ante la Comisión Permanente del Congreso emitir un exhorto a los congresos de 22 entidades para que armonicen su legislación en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de modo que los cambios se promulguen y publiquen antes del inicio del proceso electoral del 2021.

Las reformas ya fueron aprobadas y promulgadas a nivel nacional en abril pasado pero todas las entidades están obligadas a homologar sus normas y no lo han hecho, advirtieron al señalar el caso de Bueno como uno más de violencia política que urge detener.

"Ese feminicidio es una evidencia de que no estamos todavía los gobiernos, los estados y desde la presidencia, con una respuesta acorde a lo que está sucediendo ", sentenció la diputada Guadalupe Almaguer (PRD).

"No quieren ver, no quieren escuchar y menos atender", acusó en rueda de prensa, en la que estuvo también la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Laura Rojas (PAN ).

Erika Sánchez (PRI), condenó que incluso al dar el pésame a la familia de la diputada Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya podido ni mencionar su nombre.

"No nada más minimiza la violencia, sino que está reacio a enfrentarla y reconocerla, no tuvo ni siquiera el valor de dar el nombre de manera expresa de la diputada, sí, se llama Anel Bueno, y es víctima de feminicidio y hay que decir las cosas como son, por respeto a ella y por supuesto a todas las mujeres que nos dedicamos a la política", dijo.

Respecto a la homologación de normas, la diputada Martha Tagle destacó que los Congresos no se han puesto a tono con las enmiendas federales que buscan detener la violencia política contra las mujeres, e incluso "intereses internos" impidieron que el Congreso de la Ciudad de México pudiera hacerlo.

Olga Sosa (PES) mencionó que ningún Congreso puede alegar que no homologó sus normas por causas de fuerza mayor. "No hay excusas y no hay fuerza mayor para defender el que no se haya armonizado la violencia política".

"La minuta de paridad en todo tiene un año guardada en el cajón al igual que Aguascalientes, son los únicos dos estados que no han podido aprobar la minuta a nivel nacional", recordó .

El cuerpo de Anel Bueno Sánchez, diputada de Colima desaparecida el 29 de abril, fue localizado el lunes en una de tres fosas clandestinas halladas cerca de la carretera Tecomán-Alcuzahue, informó la fiscalía del estado, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera la noticia en su conferencia mañanera este miércoles.