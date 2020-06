Reportan derrumbe de dos bardas en colonia Roma

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que la dependencia inició sobrevuelos a través de cóndores por toda la ciudad luego del sismo de 7.5, por lo que se registró el derrumbe de dos bardas en un edificio de la colonia Roma.

El secretario de la Ciudad de México indicó que no hay reporte de heridos tras los derrumbes.

"No hay reporte de heridos ni en vía pública, ni en hospitales", escribió en Twitter.

En un primer corte la dependencia indicó que no había alguna novedad relevante tras el sismo de 7.5.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que hasta el momento no se tiene registro de algún incidente mayor.

También la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México descartó afectaciones mayores por el sismo de esta mañana de martes.

Unde magnitud 7.5 se registró este martes a 12 kilómetros del municipio de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, y se sintió en varios puntos del país activando la alerta sísmica en la capital.Eltuvo lugar a las 10.29 hora local (15.29 GMT).