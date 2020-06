Reos denuncian ante CNDH que no les dan atención médica

Entre enero y abril de este año, reos que permanecen en los centros federales de reclusión han denunciado que no les dan atención médica.

En dicho periodo han sido presentadas 179 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRYS) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en 15 estados de la República.

En 11 de esas entidades el principal reclamo es la falta de atención médica, conducta que se reporta en 132 quejas que contienen también otras denuncias.

En el periodo en el que fueron presentadas las quejas coincide con los primeros dos meses de la llegada del coronavirus Covid-19 a México.

El estado de Coahuila, donde está el Penal de Mesillas, Ramos Arizpe, acumula 25 quejas, de las cuales 21 refieren que las autoridades del lugar han omitido proporcionar atención médica.

Morelos, donde se encuentra el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en el que fue ingresado el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y el Penal Femenil número 16, sumó 22 quejas y 16 de ellas por esta conducta.

Mientras que en el Cefereso 5, en Villa Aldama, Veracruz, fueron presentadas 20 quejas, y en 14 de ellas se alegó la omisión a proporcionar atención médica y en dos quejas también se reclamó que el penal no cuenta con la infraestructura necesaria para prestar servicios de salud y la omisión a suministrar medicamentos.

En otros estados donde los reos han reclamado que no se les proporciona atención médica son Chiapas, Guanajuato, Nayarit, Estado de México, Durango, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Tabasco.

Hasta el 2 de junio, el OADPRYS contabilizó 65 casos positivos de Covid-19 en las 17 cárceles federales del país, 28 internos y 37 servidores públicos, y que hasta ese momento seis internos murieron por esta enfermedad.

Para esa fecha, también había 110 casos sospechos, 15 de ellos eran internos y 95 servidores públicos que fueron enviados a pasar cuarentena a sus domicilios.

Derivado de los contagios, 18 reos requirieron hospitalización, nueve de ellos lograron recuperarse pero seis fallecieron.

Desde mayo pasado el OADPYRS instauró un comité Covid en cada prisión federal conformado por el director, personal médico, técnico, administrativo y de seguridad para evaluar la situación de los centros de reclusión.

