Renuncia Carlos Lomelí, delegado de AMLO en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., julio 13 (EL UNIVERSAL).- El delegado para Programas Sociales del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, renunció a su cargo la tarde de este viernes para —según él— frenar el golpeteo político en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por la tarde, en una entrevista televisiva, el exsuperdelegado, quien también fue diputado federal por Movimiento Ciudadano y excandidato a gobernador de Jalisco por Morena, informó que presentó su renuncia para que se hagan las investigaciones correspondientes después de que fue señalado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de estar ligado a una red farmacéutica favorecida de forma irregular con ventas al gobierno.

Lomelí Bolaños dio el anuncio después de la visita del presidente López Obrador a Jalisco y posteriormente confirmó su dimisión en redes sociales con una escueta publicación.

"El día de hoy tomé la decisión de separarme del cargo de delegado de Bienestar en Jalisco, lo hago con un profundo sentido de responsabilidad y con claridad de miras y prioridades", escribió el exdiputado federal.

Además aseguró que seguirá trabajando en beneficio de la Cuarta Transformación, por lo que tomó la decisión de alejarse para que no se afecte a ésta.

"Primero está la patria y su transformación, después estamos las personas. Hoy tomo distancia para que el ruido de la politiquería no afecte el trabajo que debe hacerse en Jalisco y reitero mi compromiso de trabajar por México y mi agradecimiento y lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador", escribió.

Desde que se hizo pública la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Lomelí trató de negar sus vínculos con las farmacéuticas en las que están involucrados sus familiares y colaboradores, entre ellos el regidor de Zapopan por Morena, José Hiram Torres Salcedo.

Incluso el pasado 10 de julio MCCI mostró que Lomelí y su esposa, Karla Lucía Navarro Pérez, tuvieron acceso a una de las cuentas de Abisalud, una de las farmacéuticas de las que el exdelegado negó ser dueño o accionista.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente quién sustituirá a Lomelí Bolaños en el cargo.

Tras hacerse pública la renuncia de Lomelí, la titular de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, Irma Eréndira Sandoval, publicó en su cuenta de Twitter que la lucha contra la corrupción de la llamada 4T está fuera de toda sospecha: "La nueva ética pública del gobierno del presidente @lopezobrador_ está a la vista de todos y su compromiso con el combate a la corrupción y la opacidad está fuera de toda sospecha. Adelante con los trabajos e investigaciones de esta @SFP_mx en la 4T".

Además, en las redes de la Secretaría de la Función Pública se hizo referencia al caso: "En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T. Los trabajos del equipo liderado por la secretaria @Irma_Sandoval dan otro fruto rumbo a la nueva ética pública".

Aparte de ser superdelgado en el estado, Lomelí era considerado la cabeza de Morena en Jalisco y en parte de la militancia había quejas de que el partido se manejaba como un coto de poder.

Militantes consultados coincidieron en que la salida de Lomelí ayudará a Morena a estructurarse como un verdadero partido y consideraron que ese trabajo podría recaer en la figura de Alberto Uribe, exedil de Tlajomulco y quien fue coordinador de la campaña de López Obrador en Jalisco.

