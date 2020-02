Reembolsarán el 100% a cruceristas del Meraviglia

Debido a los percances registrados durante sus vacaciones en el hotel flotante.

COZUMEL, QR.- La naviera MSC Cruceros informó que reembolsará el 100 por ciento de la tarifa a los 4 mil 580 pasajeros a bordo de su crucero, el Mergaviglia, debido a los percances registrados durante sus vacaciones en el hotel flotante.

Los pasajeros permanecerán un día completo en Cozumel y hoy desembarcarán en la isla.

El barco zarpará esta noche para regresar a su puerto base de Miami, Florida, el domingo 1 de marzo, se indicó esta mañana de viernes.

La empresa dio a conocer que su barco MSC Meraviglia recibió un "certificado de buena salud" por parte de funcionarios mexicanos de salud, luego de los controles médicos de un miembro de la tripulación y una joven pasajera que tenían gripe estacional común, tras el arribo del barco a Cozumel, México.

"Las autoridades mexicanas siguieron los protocolos marítimos correctos mediante los cuales un barco proporciona por adelantado los registros médicos de cualquier pasajero o miembro de la tripulación que esté o haya estado mal en el próximo puerto que visita", afirmó, Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros.

Expertos en salud abordaron el barco para verificar la condición médica de un miembro de la tripulación y una joven pasajera que tenían gripe estacional, ayer.

Además de las comprobaciones que habitualmente se ejecutan para dar a un barco un estado de salud limpio, por precaución, realizaron pruebas adicionales al tripulante de 27 años y a la adolescente de 13.

Los resultados se probaron en un laboratorio de la Secretaría de Salud de México en la ciudad de Chetumal, capital del estado y determinaron que la condición tanto del miembro de la tripulación, como de la pasajera no encuadraba con el cuadro operacional de coronavirus COVID-19.

El ejecutivo recordó que el buque no había podido hacer las paradas programadas a Ocho Ríos, Jamaica y George Town, Gran Caimán y que sus pasajeros no pudieron desembarcar en ninguna de las islas, razón por la cual las autoridades locales habían decidido ignorar los mismos protocolos de salud que, en Cozumel, comprobaron que no había riesgos.

"Nos gustaría agradecer a las autoridades mexicanas por su profesionalismo preventivo en salud, pues es la única forma de demostrar certeza a las poblaciones en tierra, así como a los pasajeros y la tripulación a bordo.

"Las decepcionantes decisiones de Jamaica y Gran Caimán de prohibir la entrada a nuestro barco para permitir que nuestros pasajeros desembarcaran y disfrutaran de sus islas nacieron del miedo, no de la mejor práctica médica. Esto llevó a una ansiedad innecesaria e injustificable, no solo para nuestros pasajeros y tripulación a bordo, sino en todo el sector turístico del Caribe, y posiblemente incluso más allá", lamentó.