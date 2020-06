"Recuperaremos lo perdido en algunos meses", asegura Arturo Herrera

Recuperar lo perdido por la crisis sanitaria generada por el Covid-19 tomará sólo algunos meses, dice convencido el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que, a diferencia de otros episodios económicos difíciles, en esta ocasión la reapertura será rápida, pero paulatina.

En lo que será su mayor reto profesional, advierte que se tendrá un terreno más fértil para la recuperación de la actividad si la gente toma consciencia de seguir la sana distancia y evita un rebrote del virus que obstaculice la normalización.

Herrera confiesa que le tiene sin cuidado pasar a la historia como un mal secretario de Hacienda por no tomar las decisiones correctas durante la pandemia y tampoco por no contradecir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"A mí no me puede preocupar ni la una ni la otra, tengo que tomar de manera muy responsable las decisiones que ayuden al país; si esas empañan cómo es percibida en años posteriores mi gestión, eso tiene que ser menor", arguye.

Sobre las esperanzas que tienen millones de mexicanos en la 4T, comenta que por eso trabajan todo el tiempo para asegurarse de que los efectos de la crisis sean los mínimos. Sin embargo, admite que no puede mentirles, porque los efectos de la pandemia pegarán a todos.

Descarta renunciar a la dependencia, porque, afirma, está decidido a cumplir su responsabilidad de cuidar las finanzas públicas.

