"Recorte no afectará funcionamiento de centros de investigación"

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el recorte de 75% en el gasto de la operación en centros de investigación como el CIDE, Cinvestav o Conacyt afecte su funcionamiento y aclaró que lo que se busca es poner un alto a los abusos y actos de corrupción.

"No, no, no, porque se ve cada caso. Siempre cuando se toma una medida de estas se dice: 'Los niños, los investigadores, se van a quedar sin comida los presos', siempre es así para mantener los abusos, el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política.

"'Ah, porque son investigadores están exentos de cometer actos de corrupción', Está demostradísimo de que en el Conacyt había abusos, como en cualquier otra parte, bueno, se robaban el dinero de las medicinas, ¿qué más podemos decir?".

Durante su conferencia de prensa, el Presidente dijo que es una medida que se aplica de manera general a toda la administración pública y rechazó que eso implique despedir a su personal.

"Se toma una medida, aplica para todos, aplica para Presidencia. En Presidencia mis gastos para Ayudantía, para mis giras son 250 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto costó el servicio de internet en el último viaje que hizo el presidente Peña Nieto a Argentina? Siete millones de pesos".

"Les vuelvo a repetir, porque estos insensatos parece que no entienden, bueno, tan no entienden que ayer salió esta resolución de la Corte de la que hablábamos, de querer ganar más que el presidente", dijo.