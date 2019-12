Recompensan por denunciar a quienes tiren basura

Una recompensa de hasta mil pesos

VILLAHERMOSA, Tab., diciembre 29.- Una recompensa de hasta mil pesos ofrece el ayuntamiento de Cunduacán a quien denuncie con fotos y videos a personas que tiren basura en las calles, quienes deberán pagar una multa de 3 mil 100 pesos, de lo contrario, serán arrestadas.

La iniciativa fue puesta en marcha por la alcaldesa Nydia Naranjo Cobián (Morena), luego de que las campañas de concientización para mantener limpia la ciudad no han funcionado 100%, a pesar de que, incluso, ofreció rifar electrodomésticos entre los vecinos que mantuvieran su calle sin basura.



En entrevista, la presidenta municipal de esta localidad, ubicada a 40 kilómetros de la capital del estado, explicó que el Bando de Policía y Buen Gobierno establece una multa de 3 mil 100 pesos para la persona que sea sorprendida tirando su basura en la calle o los arriates; sin embargo, era muy difícil dar con quienes cometían este ilícito, por lo que decidió ofrecer recompensas a quien denunciara a estos ciudadanos.



"Empezamos con informarle a la gente, ir a sus casas, llevar volantes y vocear por las calles, pero la mayoría de la gente sí entendió, pudiéramos decir 70%, pero 30% nos está haciendo mucho daño, porque no les importa sacar la basura, ya que pasa el recolector en medio del arriate, y quieren que pasemos dos veces al día", indicó.



Y agregó: "La sanción por tirar basura en el arriate es de 3 mil 100 pesos, pensé que como no había convencido a todos los ciudadanos, podía incentivar a otros para que los denuncien y pusimos como cuotas 500 pesos si es una persona que lleva una bolsa de basura y mil pesos si es una camioneta que trae varias bolsas".



Naranjo Cobián aseguró que esta campaña ha sido exitosa, por lo que ahora mucha gente está pendiente desde la ventana de su casa para ver si algún ciudadano tira basura después de que pase el camión recolector para hacer la denuncia.

Explicó que cuando se logra identificarlos son requeridos por un juez, y si a la tercera cita no se presentan son detenidos y tienen que pagar la multa o no recuperan la libertad.

"Han sido como 10 personas nada más y les he pagado de mi sueldo, todavía no está estipulada la recompensa dentro del gasto del ayuntamiento; si ya fueran muchas, entonces sí tendríamos que ver cómo pagar la retribución a los ciudadanos, equiparar un gasto para ello; en este momento yo lo he pagado de mi sueldo", refirió.

El municipio cuenta con 10 camiones recolectores de basura que brindan el servicio diario, además, tres motos que ingresan a las calles más angostas.