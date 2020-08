Rechazan mina en selva de Los Chimalapas



JUCHITÁN, Oax., agosto 29.- Autoridades municipales y comunales de San Miguel Chimalapa, municipio del Istmo de Tehuantepec casi en los límites con Chiapas, desconocieron el permiso de exploración en una extensión de más de 7 mil hectáreas otorgadas a la empresa minera canadiense Minaurum Gold S. A de C. V. por parte del núcleo agrario La Cristalina, perteneciente a San Miguel, por lo que se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat) no otorgar el permiso de exploración que le solicitaron.

En un acuerdo de asamblea, las autoridades negaron la legitimidad y legalidad del permiso que la agencia La Cristalina le otorgó a la empresa el 30 de septiembre del 2018, un permiso para realizar programas de exploración, investigación y análisis de los predios "Jackitas" y "Mar de cobre" que se unió y formó el proyecto "Santa Martha" y que avala los trabajos por un periodo de cinco años.

Este permiso se otorgó, según la denuncia, por el pago de un millón 80 mil pesos a la comuna de La Cristalina.

Las autoridades de San Miguel Chimalapa, argumentaron que el acta donde se da el permiso fue notariada y certificada el cinco de octubre de 2018 por Guillermo Vega Guasco, Notario Público número 3 de Tepeji del Río, Hidalgo.

"Pretendiendo así darle el carácter y legalidad de fedatario público al acto ilegal y presentarlo como un convenio. Para la firma del acta de acuerdo y la realización de dicha asamblea de la comunidad de La Cristalina, no fueron informados, ni consultados el cabildo municipal ni comunal, mucho menos la asamblea general del pueblo zoque, por lo que el convenio es ilegal e invalido y pedimos que sea rechazado por las autoridades", argumentaron en el pronunciamiento que hicieron público las autoridades municipales y comunales.

Ante ello, solicitaron a la Semarnat no otorgar el permiso de exploración que pide la empresa canadiense y que el 13 de agosto la Gaceta Ecológica de la Semarnat hizo público. Le recordaron al gobierno federal que el pueblo zoques en varias asambleas ya expresó su rechazo a la exploración y explotación minera en la zona de Los Chimalapas, porque representa un daño irreversible a los mantos acuíferos y toda la zona selv

MÁS SOBRE Nacional