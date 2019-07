Rechazan de secundaria a alumno con discapacidad visual|VIDEO

Fue víctima de abusos físicos y sicológicos por parte de sus compañeros de la escuela secundaria

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La escuela secundaria "Adolfo López Mateos" revictimizó a César Andrés, un niño con discapacidad visual, al rechazarlo como alumno después de que fue víctima de abusos físicos y sicológicos por parte de sus compañeros de la escuela secundaria técnica 2, en Tuxtla Gutiérrez, y de que se acordara con la Secretaría Estatal de Educación que sería reubicado a un nuevo plantel, denunciaron sus padres.



Los quejosos aseguraron que la dirección de la nueva secundaria incumplió la instrucción de la Secretaría Estatal de Educación de admitir como alumno regular a César Andrés, como alternativa para continuar sus estudios y para evitar que fuera nuevamente discriminado.

La madre del menor, Lucero Palacios, denunció que este miércoles acudieron a la escuela "Adolfo López Mateos" pero el director Javier Santiago González, "ahora sí que nos discriminó, nos puso muchos peros, para empezar que no podía estar ahí, que se podía caer, que el temblor; que si él entraba ahí debía tener una sombra (acompañante) para que lo cuidara. Le dije que yo tenía que trabajar, que una hora sí podía estar ahí, pero no todo el día".



"Él (el director) nos recomendó que mejor lo mandáramos a la Prevo en la mañana, pues allá ya conoce su espacio, aquí le será más difícil moverse; le dije: no, lo que pasa es que yo no quiero que esté ahí en ninguno de los dos turnos", agregó.



Lucero acusó que la escuela Adolfo López Mateos no cumplió la instrucción surgida del acuerdo asumido por la Secretaría de Educación. El plantel "desde un principio nos puso barreras para que nos intimidara, la verdad si nos echó miedo y ya no queremos que estudie ahí", afirmó.



Gamaliel Cruz, padre del menor de 13 años, dijo que ante el rechazo de la dirección escolar, Educación se comprometió a ingresar al niño a una escuela próxima a la colonia Agua Azul, donde reside la familia.



"Lo que queremos es que César Andrés ingrese a una escuela, que tenga sus libros en Braille y un profesor de educación especial requerido", precisó.



El menor dijo sentirse triste porque los niños de su edad ya fueron inscritos para continuar sus estudios, pero él aún no sabe con certeza a cuál acudirá. "No tengo escuela", lamentó.



El 18 de junio, el infante de segundo grado de educación secundaria denunció, mediante un video, el bullying a que era sometido por sus compañeros.





"Ya no quiero llegar a esa escuela porque ya sé que me van a pegar", se quejó.

"Yo soy una persona con discapacidades, lo que a mí me hacen, me pegan, me quitan mi dinero, me obligan a darles dinero", alertó el menor.Por esos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió medidas precautorias para garantizar la seguridad y los derechos del estudiante en cumplimiento de la queja CEDH/0625/2019, con la cual sus progenitores solicitaron la intervención de Educación.



El caso derivó en la medida cautelar CEDH/VGEAANNA/MPC/040/2019 iniciada para garantizar el derecho del menor a la educación, la inclusión a una vida libre de violencia, al trato digno y la salvaguarda de su integridad personal.



El requerimiento cautelar asentó que las autoridades gubernamentales están obligadas a proporcionar las medidas compensatorias de inclusión y aplicar disposiciones preventivas para que situaciones como el acoso escolar padecido por César Andrés no se repitan en el centro educativo.