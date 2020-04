Reaparece "Lady Rata" ¡para reclamar!

La mujer que el pasado miércoles fue evidenciada al robarle un billete a un niño en una frutería del municipio de Apatzingán, reapareció este viernes.

#LadyRata, como fue apodada en redes sociales, fue captada en una fotografía en el mismo puesto de frutas donde robó el billete al menor.

Usuarios de Facebook, señalaron que la mujer llegó a reclamarle al locatario del mercado que dio a conocer el robo a través de un video de vigilancia, instalada en el lugar del hecho.

Los testimonios indican que la mujer, de quien todavía se desconoce su nombre, llegó acompañada de un joven para intimidar al comerciante, sin que se conozcan más detalles.

El robo al niño. Luego de robarle un billete a un niño en el municipio de Apatzingán, Michoacán, una mujer se volvió viral en redes sociales y fue apodada como #LadyRata.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en un puesto de frutas del mercado de esa localidad de la Tierra Caliente.

El robo fue captado por las cámaras de vigilancia de un locatario y se ve como la mujer aprovecha la distracción del menor para tomar el billete que deja sobre los limones.

La señora, vestida de pantalón de mezclilla y blusa roja, guarda el billete en su cartera y la mete a su bolso, mientras el niño sigue volteado y ocupado en escoger sus limones.

El locatario le cobra al niño la verdura y es cuando el menor se da cuenta que ya no trae el dinero; busca el billete en las bolsas, en el piso y no tiene suerte.

Al tiempo, la mujer aparenta que no sabe nada y empieza a escoger mangos del puesto; después saca su cartera y paga con el mismo billete que le robó al niño.

Gran parte de lo ocurrido, fue narrado por el dueño del local quien dio a conocer el video de poco más de un minuto en el que se evidencia el momento del robo.

