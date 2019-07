Realizan protestas contra AMLO en varios estados del país

Diferentes colectivos de personas se han manifestado en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO.- Diferentes colectivos de personas se han manifestado en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, en un gesto de desaprovación al evento que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de mañana 1 de julio en la plancha de Zócalo capitalino, esto, a un año de su triunfo electoral en 2018.



Hidalgo

Un grupo de apenas unas 20 personas, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, se manifestaron en contra del Presidente de la República, exigiendo un juicio político por la mala administración que ha tenido durante su gobierno.



Encabezados por Bernardo Díaz Munguía, dijeron que esta protesta se replicó en todo el país ante las decisiones del mandatario, a quien dijeron criticar por su mala política en materia social, económica y migratoria, además de traicionar al país y a quienes votaron por él.



Con pancartas en contra de la 4T, lamentaron que su gobierno no es lo esperado por los millones de simpatizantes quienes le dieron el triunfo hace un año. En esta manifestación anti AMLO, acusaron que existe una mala política en materia de migración, donde ha tenido un doble discurso, por lo que se pronunciaron a favor de una frontera ordenada.



Nuevo León

Cientos de manifestantes convocados por el Congreso Nacional Ciudadano y Chalecos México, entre otras organizaciones, exigieron al Congreso de la Unión que le den para adelante al juicio político que promovieron contra el mandatario nacional, a quien acusaron de "traidor".



Vestidos mayoritariamente de blanco, con gorras, sombreros y sombrillas para protegerse del sol, los participantes en la marcha, mostraron pancartas con el mensaje "AMLO traidor" al tiempo que gritaban las consignas "Fuera AMLO", "Se ve se siente el presidente miente", "Lucha por México o quieres un Venezuela".



Ante la presencia de unas 20 personas que se congregaron en el punto de reunión, antes de iniciar la marcha frente al Palacio de Gobierno, Gilberto Lozano, líder del Congreso Nacional Ciudadano, expuso que no faltaba nadie, pues estaban los que querían estar, y eran respetados los que no podían asistir; o preferían estar en sus casas en la comodidad de verse agazapados para no levantar la voz.



Minutos después fue llegando más gente, hasta completar un contingente de alrededor de 400 personas, que realizó la marcha que recorrió las calles y avenidas de Zaragoza, Padre Mier, Juárez, Ocampo y Zuazua, que culminó con un mitin, en la parte baja de la Gran Plaza, a la altura de Juan Ignacio Ramón, donde, según los organizadores, sumó a cuatro mil personas.



Expuso que el festejo de mañana en el Zócalo, es lo mismo que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y acusó al presidente de perdonar a los capos, contrario a lo que la gente esperaba con un primer mandatario "bien plantado" para que los delincuentes de pasados sexenios pagaran por sus delitos.



En cambio, dijo, hoy vemos a los "capos" como Enrique peña Nieto, bailando y burlándose del pueblo, y a un Vicente Fox, queriéndose montar en la marcha ciudadana, lo que es puro oportunismo político; pero también criticó a la diputada federal, Tatiana Clouthier, por señalar que el movimiento anti AMLO es orquestado por Fox y Calderón, lo que, afirmó, sólo tuvo el propósito de disuadir para que no acudieran ciudadanos decepcionados con el nuevo gobierno.



Querétaro

En la ciudad de Querétaro, este domingo por la mañana, unas 800 personas, vestidas de blanco, participaron en una marcha para mostrar un rechazo a las políticas implementadas por gobierno federal.



La marcha fue convocada por las agrupaciones Chalecos Mx, el Congreso Nacional Ciudadano y el movimiento No Te Metas Con Mis Hijos.



La marcha salió a las 11 de la mañana de la Alameda Hidalgo, la cual se localiza en el primer cuadrado de la ciudad, para avanzar por diversas calles del Centro Histórico, entre ellas Corregidora, el andador 16 de septiembre y concluir frente a Palacio de Gobierno, en Plaza de Armas.



A esa manifestación se sumó el movimiento No Te Metas Con Mis Hijos, que encabeza la diputada local panista Elsa Méndez, que está en contra de la educación sexual con identidad de género. En la marcha también se escucharon protestas en contra de las políticas migratorias del gobierno federal.



Esta es la segunda marcha que se hace en Querétaro en contra de López Obrador en menos de dos meses, pues el pasado 5 de mayo un número similar de personas también exigieron por las calles del Centro Histórico un cambio a las políticas implementadas por el gobierno federal del Andrés Manuel López Obrador.



San Luis Potosí

Alrededor de 500 personas marcharon en la capital potosina para manifestar su postura en contra de la administración del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.



Cerca de las 12 del medio día, los manifestantes partieron del jardín del barrio de Tequis por la avenida Carranza hacia el centro de la ciudad con pancartas y mantas que citan: "conmemorando el error del 1ero de julio".

A la cabeza del contingente, personas disfrazadas de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump recrearon una escena donde el presidente estadounidense jala del cuello con una correa al presidente mexicano al tiempo de gritar consignas como "No a la reforma electoral, a la revocación".



Esta es la segunda marcha en contra del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador que se realiza en las calles de la capital potosina en su primer año de gobierno, en el marco de marchas organizadas en otros estados.



Yucatán

Alrededor de 500 personas se reunieron en el Monumento a la Patria del paseo de Montejo, para exigir la renuncia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Los asistentes al evento, convocado por el Consejo Nacional Ciudadano, apoyaron la solicitud de juicio político por traición a la patria en contra del jefe del Ejecutivo Federal, según dijeron.



Durante la protesta, que duró cerca de una hora, los manifestantes expusieron lo que consideraron fallos en la administración pública y que, según dijeron, están llevando al país a no tener futuro.



Consignas como "Fuera el presidente", "no me representa" y "no soy fifí, soy mexicano", fueron algunas de las frases que lanzaron los inconformes, además, reclamaron: "Un presidente no puede dividir. Está para unirnos, pero al llamar a sus detractores fifís y vendidos, el país se polariza".



En la reunión asistió gente de la tercera edad que se dijo preocupada por el tema de las pensiones, de las medicinas en el IMSS y otros recortes que el presidente ha hecho.



"Pero bien que le regala muchos millones de pesos al beisbol. Un deporte que es profesional, que cobra por ser visto, recibe más dinero que quienes trabajamos 30-35 años por el progreso de México", dijo otra de las inconformes.



Sin embargo, explicaron que esto no debe quedar en una marcha, sino en acciones a favor de México y que van a estar pendientes del desarrollo de la denuncia por juicio político en el Congreso de la Unión en contra del mismo López Obrador.