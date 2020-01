¿Quiere AMLO conferencia "mañaneras" los sábados y domingos?

El mandatario reconoció que es necesario que haya críticos de su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que para responder "a calumnias, mentiras y noticias falsas", podría ofrecer conferencia de prensa matutina también los fines de semana, y no sólo de lunes a viernes.

Y también aquí ir respondiendo a calumnias, a mentiras, alarmas, a noticias falsas. Y si siguen así y no nos alcanza de lunes a viernes, va a haber mañanera sábado y domingo, pero no les vamos a dejar espacios para la desinformación, para la manipulación, porque a veces como tenemos mañanera el viernes, a partir del viernes empieza la desinformación, la manipulación, hasta el lunes que volvemos a estar aquí y aclarar, ¿pero para qué nos llevamos tanto tiempo aclarando? digo ¿por qué tanto tiempo? No".

"A lo mejor, si es necesario, sábado y domingo también mañanera, para que no quede nada sin aclarar y que no se dé pie al rumor, que podamos responder rápido. Y si algo es falso, aclararlo; si es verdadero, atender la demanda".

En Palacio Nacional, el mandatario reconoció que es necesario que haya críticos de su gobierno, puesto que así no se oculta nada "y tenemos que estar atentos y pendientes, y resolviendo y cumpliendo con nuestro deber".