Quienes no cumplan con la obligación en España deberán pagar 100 euros

El uso de mascarillas se ha convertido en una medida que no podemos cuestionar. En España, las personas que no cumplan con la obligación de utilizarlas en lugares determinados deberán pagar 100 euros. Hemos investigado el importe de esta multa en 23 ciudades europeas. La sanción más severa es la de Roma, donde las autoridades pueden imponer multas de un mínimo de 400 euros. Al contrario, Dublín y Luxemburgo son las capitales más benévolas, ya que quienes incumplan el uso correcto de mascarilla solo deberán pagar 25 euros. Eso sí, si se repite la falta el precio sube. En Dublín, una segunda multa asciende a 50 euros y una tercera se duplica hasta los 100 euros. En Luxemburgo, los reincidentes también deberán pagar 50 euros. Las siguientes ciudades con las multas más benévolas son Berlín y Viena, donde se imponen sanciones de también 50 euros por no llevar la mascarilla puesta en lugares cerrados o transportes públicos. La multa media entre todas las ciudades analizadas es de 127 euros. A continuación, la lista completa: