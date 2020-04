"Quédate en casa y deja de decir tonteras": El Bronco a Samuel García

El senador de Movimiento Ciudadano ha señalado que Nuevo León debería abandonar el pacto fiscal ante los abusos del gobierno

Tijuana.- Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado de Nuevo León, mejor conocido como "El Bronco", nuevamente se encuentra bajo el ojo público a nivel nacional, después de que una entrevista con Carmen Aristegui, enviará un mensaje al Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano.

"Quédate en casa y deja de decir tonteras"

Ambas personalidades dentro del ámbito político han tenido ciertos enfrentamientos, tras los señalamientos de el senador de Movimiento Ciudadano y otros por la propuesta de revisar el pacto fiscal federal porque varias entidades, dicen, no se sienten muy a gusto con los supuestos abusos del gobierno nacional.

En su discurso "El Bronco" dijo lo siguiente:

"No, hombre, que se ponga a jalar. Ahorita que se confine en su casa y deje de decir tonteras. Que se quede en su casa ahí, a tratar de ver qué ley hace que pueda a beneficiar a Nuevo León. No en ese sentido de oportunismo político", comentó El Bronco a medio programa radiofónico. "Nosotros no vamos a tocar este tema".