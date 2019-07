Que se enseñe lengua indígena en todo el país: INPI

La propuesta consiste en que en todas las escuelas se enseñe a los niños a hablar la lengua indígena

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, llamó a los diputados federales a incorporar la enseñanza obligatoria de las lenguas indígenas a nivel nacional, como se incluye el inglés, tanto en escuelas públicas como privadas.



En el Foro "La Educación Indígena y Rural en las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa", que se organizó en la Cámara de Diputados, Regino Montes, sostuvo que "la verdadera revolución educativa" sería incluir las lenguas indígenas como una materia obligatoria.





"El desafío es cómo incorporamos la lengua indígena en todas las escuelas indígenas y privadas de nuestro país. Para mí sería la verdadera revolución indígena, que el mexicano hable una lengua indígena", dijo.



La propuesta consiste en que en todas las escuelas se enseñe a los niños a hablar la lengua indígena de la región donde estudian, hasta el nivel secundaria. Por ejemplo, que en la Ciudad de México se imparta la lengua Náhuatl y en Michoacán la Purépecha, etcétera.



"Así como el señor secretario (de Educación Pública) dijo que habrá escuelas de música en todo el país, que también tomemos el desafío de que todas las escuelas se imparta la lengua indígena; que se aprendan tres lenguas: la lengua indígena del lugar, el castellano y el inglés", reiteró.



Regino Montes también destacó que se debe obligar a que la educación de ciencias exactas y ciencias sociales, en zonas indígenas, se imparta primero en la lengua indígena y luego en castellano. Priorizando también los cuatro ejes de enseñanza de un idioma: hablar, entender, escribir y leer.



Javier López Sánchez, director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública (SEP), recriminó a los legisladores de San Lázaro que no hay presupuesto para la producción de libros en lengua indígena. "Esta es una falta de respeto para los pueblos indígenas, que no haya presupuesto ni para eso", declaró.

"Cuando yo le entero al secretario de Educación y él le entera al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no existe presupuesto para libros indígenas, ellos dijeron 'esto es indignante´'. Entonces el presidente autorizó cerca de 60 millones de pesos para, por lo menos este año, tengamos libros", sentenció.



López Sánchez también lamentó que en las zonas indígenas se haya introducido la enseñanza de las ciencias en español, pues con ello "mataron las lenguas" que se hablaban en cada lugar e hicieron creer a las comunidades que en ellas no se podía encontrar avance ni estudio.



"Las consecuencias de la homogeneidad cultural (basada en el habla del español) son graves, 60% de los maestros en zonas indígenas no hablan la lengua ni conocen las costumbres y los que sí la hablan tienen graves errores en su lecto-escritura", señaló.

Reprochó que en las escuelas indígenas la lengua materna no es ni siquiera considerada un medio de comunicación, ya que se obliga a entender el español si se quiere aprender. "Ya ni se diga que sea objeto de reflexión académica o medio de aprendizaje", reclamó.