¿Qué es feminismo y por qué hablamos de las feministas en 2019?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 25.- 2019 fue el año en que unas nuevas manifestantes se pusieron en el debate público: las feministas radicales.

Aunque el feminismo para nada es algo nuevo, decenas de mexicanas sacaron este año los pañuelos verdes para exigir a las autoridades aborto y justicia por la violencia contra las mujeres.



Desde hace décadas, las madres de las mujeres desaparecidas protestan por sus hijas en Juárez y Ecatepec, aunque en todo el país hay casos de feminicidios y de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, desde hace unos años, algunas jóvenes han recrudecido las protestas, lo que les ha generado críticas, sobre todo porque han grafiteado monumentos y roto vidrios en comercios.



---¿Quiénes son las feministas?

Las feministas de esta nueva generación se han agrupado bajo el paliacate verde, el símbolo de la lucha por la despenalización del aborto, que inició en Argentina y se "exportó" a otros países de Latinoamérica.

El feminismo no es moda, ni algo nuevo. En el mundo la lucha feminista tiene siglos y va desde la lucha por el voto, las protestas por guarderías, las manifestaciones por utilizar la ropa que las mujeres prefieren, en contra de la mutilación genital o por la despenalización del aborto.

El feminismo no busca que las mujeres sean superiores o tengan más derechos que los hombres o los niños o cualquier otro grupo social, sino que busca crear las condiciones necesarios para que exista equidad, es decir algo como un "piso parejo", entre hombres y mujeres, pues aún prevalecen las brechas en los salarios, las desigualdades en los puestos gerenciales y los estereotipos sobre lo que las mujeres deben hacer o no.

Ante ese escenario es que las mujeres mexicanas han salido a manifestarse, sumados a estos casos en el 2019.

---Los secuestros de mujeres

Desde el inicio del 2019, a finales de enero, en redes sociales se "mapearon" las estaciones del Metro en donde mujeres reportaban que había sido víctimas de intentos de secuestros.

Una persona juntó diversos reportes de mujeres en redes sociales sobre amenazas de intentos de secuestro y los mapeó para que otras mujeres puedan estar alerta.

Las estaciones con más casos en este año fueron Martín Carrera, Barranca del muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita, según el mapa realizado en ese momento.

Con base en los testimonios de las jóvenes agredidas, uno o varios sujetos las coptan bajo amenazas cuando se encuentran en el andén o saliendo de éstos.

Algunas dijeron que los hombres las agreden y que tratan de subirlas a un vehículo, sin embargo los agresores intentan convencer a las personas alrededor de que es una pelea de novios.

Según las jóvenes que han posteado sus experiencias, los hombres dicen cosas como "ahorita lo arreglamos en la casa", "no hagas berrinche" y otras frases para evitar que las personas se involucren y traten de ayudarlas, un "modus operandi" que desde el año pasado se reportó.

En ese momento, el Metro señaló que no tenía denuncias por secuestros o intentos de secuestros, aunque posteriormente se creó un protocolo.

---La marcha feminista del 17 de agosto

En agosto pasado, EL UNIVERSAL publicó la denuncia de una menor y su madre, quienes aseguraron que cuando la joven de 17 años regresaba de una fiesta a su casa en Azcapotzalco, unos policías capitalinos le preguntaron por qué caminaba sola en la calle y la obligaron a subir a una patrulla, en donde la violaron.

Posteriormente, la jovencita y su familia tuvieron que mudarse de domicilio, pues aseguraron que hubo intimidaciones hacia ella e incluso, a los vecinos, quienes también declararon que los policías pasaron por los videos de las cámaras de seguridad del lugar del hecho.

La indignación entre las mujeres feministas creció tanto, que le reclamaron al exjefe de la policía Ciudadana de la CDMX, Jesús Orta, a quien le arrojaron diamantina. Tras ese hecho, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que ese acto era una provocación a su gobierno.

Por los mismos días se publicó un video del día en que supuestamente ocurrió la violación a la menor en Azcapotzalco, en donde no se veía con claridad lo ocurrido.

Los colectivos feministas acusaron al gobierno de Sheinbaum de tratar de criminalizar a la víctima y al movimiento, por lo que convocaron a la marcha del 17 de agosto, en la que incendiaron un Metrobús, rompieron vidrios y grafitearon el Ángel de la Independencia con reclamos.

Tras ello, la jefa de Gobierno se retractó y dijo que no se criminalizarían las protestas de las mujeres y las convocó a reunirse.

Nunca antes una marcha de mujeres había sido violenta, si bien hubo momentos tensos en otras marchas feministas. En esa ocasión, los vidrios rotos y los grafitis en el Ángel de la Independencia hicieron que la opinión pública volteara a ver a las feministas.

Aunque algunos reprobaron los modos de manifestarse de las mujeres, los colectivos respondieron que hay un hartazgo por los feminicidios, el acoso sexual y el machismo que impera en la sociedad.

Incluso, restauradoras de arte consideraron que no se debían borrar las consignas grafiteadas en el Ángel de la Independencia por estas razones.

---Los feminicidios de Daniela y Lesvy

Si bien el caso de presunta violación a una menor en Azcapotzalco fue el punto más álgido, el seguimiento al feminicidio de Lesvy y de Daniela fueron otros dos, de los miles de casos de homicidios dolosos de mujeres por género que han ocurrido en el 2019.

En el caso de Lesvy, su exnovio, Jorge Luis, acaba de recibir sentencia de 45 años, por el feminicidio de la joven, a quien encontraron asesinada en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

La madre de Lesvy y el caso de ella han recibido cobijo entre las estudiantes feministas de la UNAM.

En el feminicidio de Daniela, una joven de 19 años que trabajaba en una pizzería, el caso tuvo un matiz pues ocurrió a la par que el del joven Norberto Ronquillo, a quien se le dio una amplia difusión, mientras que el de Daniela no tuvo el mismo impacto mediático.

Daniela fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en un paraje de Parres, Tlalpan, luego de que abordó un taxi. Incluso, mandó un mensaje a un amigo en el que le decía lo que sucedía.

---Alerta por violencia en contra de las mujeres

Todos estos hechos derivaron en que en noviembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la Alerta por Violencia en contra de las Mujeres en la Ciudad de México.

A través de un video, Sheinbaum Pardo anunció el decreto de la Alerta por Violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México, que está acompañada de cinco acciones fundamentales para brindar seguridad a las mujeres de la capital del país.

Destacó que en mayo pasado, el gobierno de la ciudad de México contrató y capacitó a 166 mujeres abogadas para las agencias descentralizadas del Ministerio Público para asesorar y dar acompañamiento a las mujeres que presenten una denuncia por agresión sexual o violencia familiar.

"Una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las que quiero resaltar es la contratación y capacitación de 166 mujeres abogadas que se encuentran desde el mes de mayo en las agencias descentralizadas del Ministerio Público para asesorar y dar acompañamiento a cualquier mujer que llegue a presentar una denuncia por agresión sexual o violencia familiar", explicó la mandataria local en sus redes sociales.

---El caso de Abril

El lunes 25 de noviembre, el mismo día que se llevaban a cabo las protestas Contra la Violencia de Género, Abril Cecilia Pérez Sagaón, de 49 años de edad, falleció de un disparo.

Según la carpeta de investigación del caso, los hechos ocurrieron a las 18:50 horas en el cruce de Río Churubusco e Insurgentes, cuando la víctima y un menor de 16 de años resultaron lesionados por arma de fuego. La mujer fue herida en la nuca y falleció posteriormente en el hospital.

Abril Pérez Sagaón enfrentaba una disputa legal por la custodia de sus tres hijos contra su exmarido, Juan Carlos García, quien fue CEO de Amazon en México.

Ella, al igual que él tenía un alto poder adquisitivo y era ejecutiva en DeCompras.com, en donde fue fundadora. Su expareja también laboró en esa empresa. Abril y Juan Carlos tenían estudios semejantes en gestión de recursos humanos y economía en la MBA en la Universidad de Harvard y, en la Universidad de Pensilvania, así como en el Tec de Monterrey.

Juan Carlos actualmente laboraba como ejecutivo en Elektra. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Juan Carlos García se describe a sí mismo como un apasionado emprendedor de comercio electrónico y tecnología financiera.

La pelea por la custodia por sus hijos al parecer llegó hasta redes sociales en donde ambos compartieron imágenes de supuestas riñas y comentarios respecto al conflicto que mantenían. Hay quienes afirman que Juan Carlos compartió en Twitter fotos en las que se ven manchas de sangre como consecuencia de una riña con su entonces esposa. Esa cuenta actualmente se encuentra restringida.

A través de Twitter, la cuenta @MarianaPerezGzz (ahora dada de baja) se identificaba como amiga de Abril Pérez Sagaón y denunciaba una posible participación de Juan Carlos García en el crimen. Según su versión, la víctima sufría de violencia física por parte del exdirectivo.

El caso de Abril conmocionó a la sociedad y generó la exigencia de justicia entre los grupos feministas.

---Un violador en tu camino

El mismo 25 de noviembre, en Chile, "Las Tesis" protestó en contra de la violencia hacia las mujeres con un performance que pronto le dio la vuelta al mundo: "Un violador en tu camino".

Unas cien mujeres crearon una coreografía para cantar una canción en la que protestan contra la policía de Chile y el patriarcado. Chile vive una serie de protestas desde hace meses y varias mujeres han denunciado abusos sexuales en ese marco.

"Un violador en tu camino" se convirtió en viral a través de las redes sociales y se replicó en América y Europa, principalmente, como una forma pacífica de protestar por la violencia en contra de las mujeres.