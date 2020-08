Qué documentos se necesitarán para el regreso a clases presencial

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), inició el proceso de inscripción y reinscripción automáticas para los alumnos de las escuelas públicas de Educación Básica en la capital del país.



La medida, que concluye el próximo 11 de septiembre, fortalece las recomendaciones de las autoridades sanitarias al evitar aglomeraciones en los planteles, y prevenir contagios entre quienes integran las comunidades escolares, aseguró el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Por ello, reconoció el apoyo de maestros, así como su disposición para iniciar el Ciclo Escolar 2020-21 el lunes 24 de agosto, en la modalidad a distancia, ya que la pandemia no permite otras opciones.



El Titular de la AEFCM, Luis Humberto Fernández Fuentes, informó que el proceso de inscripción se realizará de manera automática para las y los alumnos que ingresarán a 1º de Preescolar, Primaria y Secundaria de la Ciudad de México, que obtuvieron su Comprobante de Asignación, por la solicitud realizada en febrero, y durante el periodo ordinario, por lo que cada director escolar recibirá el listado de estudiantes asignados a su plantel para las gestiones correspondientes.

Quienes presentaron solicitud de cambio de escuela de 2º a 6º de Primaria y 2º a 3º de Secundaria, o de inscripción extemporánea para preescolar, 1º de Primaria y 1º de Secundaria, una vez que se les notifique la respuesta y obtengan su Comprobante, aplicará la inscripción automática. La respuesta a estas solicitudes se informará entre el 19 y el 21 de agosto.



Fernández Fuentes precisó que las alumnas y alumnos que continúen en la misma escuela quedarán reinscritos, de manera automática, al grado que corresponda.

Finalmente, detalló que, para concluir administrativamente la inscripción, se podrán entregar de manera presencial los documentos necesarios durante los tres primeros meses del Ciclo Escolar, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y lasestén operando de manera presencial.



Documentación a presentar en los planteles cuando el semáforo epidemiológico esté en verde

Educación Preescolar



· Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

· Constancia de CURP.

· Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

· Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

· Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Boleta de evaluación o Reporte de evaluación del grado(s) actual(es) y/o anterior(es), en su caso.



Educación Primaria

· Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

· Constancia de CURP.

· Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

· Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

· Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Original y copia del Certificado de Educación Preescolar (para cotejo).



Educación Secundaria

· Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

· Constancia de CURP.

· Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

· Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

· Cuatro fotografías del aspirante, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger al alumno, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

· Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).