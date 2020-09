¿Qué debemos saber sobre los nuevos etiquetados de alimentos en México?

Todos esos productos que creíamos que eran saludables han sido etiquetados como perjudiciales para la salud

TIJUANA.- ¿Te has sorprendido por los etiquetados en los productos de alimento de México? no eres el único, muchos consumidores han comenzado a notar que ciertos productos que confiaban que eran saludables, no los son.

"Exceso de grasas saturadas", "Exceso de calorías"

Primero que nada, este etiquetado será obligatorio a partir del el 1º de octubre de este año, pero algunos productos ya se están aplicando en sus envases.

El objetivo que las autoridades de salud proponen es que los mismos consumidores sean mucho más conscientes de lo que ingieren.

¿Cuáles son las etiquetas?

Los letreros de advertencia son 5 en total.

Exceso de calorías.

Exceso de sodio.

Exceso de grasas trans.

Exceso de azúcares.

Exceso de grasas saturadas.

De acuerdo con el Poder del Consumidor, es bastante sencillo decidir cuando se excedieron en alguno de estos ingredientes pues los límites establecidos en las normas mexicanas se hicieron basándose en el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además pueden contener más AVISOS los cuales son recomendaciones para evitar que niños lo consuman.