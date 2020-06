"Principal problema de Hidalgo es el 'huachicoleo'", señala Fayad

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, aseguró este jueves que en la entidad no se registra la presencia de los grandes cárteles de la delincuencia organizada que operan en el país, sin embargo reconoció que el principal problema que tiene el estado es la presencia del "huachicoleo".

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador indicó que gracias a las medidas de sanidad que se han implementado el estado ha podido controlar la pandemia del Covid-19 y no ha colapsado el sistema de salud estatal.

"No tenemos la presencia de los grandes del crimen organizado. En Hidalgo no se tiene presencia de estos grupos de la delincuencia. Nuestro principal problema es el del 'huachicoleo'".

Fayad Meneses indicó que la entidad fue el primero en desarrollar Mesas de Fusión de Inteligencia Delictiva por Regiones con la participación de todas las agencias, tanto nacionales como estatales.

Detalló que la tendencia de la incidencia delictiva inició un descenso constante a partir de mayo de 2019, fecha en que fue puesto en operación el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i), en donde están conectadas 10 mil cámaras de vigilancia localizadas en todo el estado.

En cuanto a la pandemia del Covid-19, el gobernador Fayad Meneses señaló que debido a que la entidad se encuentra en la zona del país con el mayor número de contagio por el número de personas, su gobierno ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del Consejo General de Salud, del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, "lo que nos ha permitido el control de la pandemia en Hidalgo".

Informó que en la entidad se ha confirmado 2 mil 860 casos confirmados, hay 466 activos y las muertes ya suman casi 500.

"Afortunadamente gracias al trabajo coordinado, aquí no ha colapsado el sector salud. Utilizamos dos fuentes de información, la primera del gabinete de salud, del subsecretario López-Gatell y la segunda que convenimos con el CIDE y la Universidad de Stanford".

Indicó que debido al "Operativo Escudo" que creó su gobierno se ha logrado disminuir la curva de movilidad, "porque después de que se informó que Hidalgo era de las entidades con mayor número de movilidad, nos reunimos ese mismo día con el gabinete y acordamos impulsar medidas severas, dolorosas, pero necesarias y en 15 días pasamos del lugar 31 en cuanto a movilidad al número uno en cuanto a entidades que habían reducido la movilidad".

"Las consecuencias de la pandemia de carácter económico, pérdida de empleo y de ingresos, esto puede conllevar problemas de inseguridad, violencia de muy alto impacto, el hambre y el saqueo no debemos descartarlos si las condiciones prevalecen y solo reconstruyendo la planta productiva podemos evitar peores escenarios", consideró.

