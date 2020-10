PRI presentará iniciativa "Ley Quemón" contra agresores

Con el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, se podrá evidenciar a los padres que no paguen la pensión de sus hijos.

Con la "Ley Quemón" habrá consecuencias para quienes violenten a mujeres, niñas y niños. "Quienes cometan violencia sexual se van al Registro Público de Agresores Sexuales; quienes no paguen lo que les corresponde de pensión se van al Registro Público de Deudores Alimenticios", advirtió la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus redes sociales.



Ante los históricos niveles de violencia y la pasividad del gobierno federal de Morena que, en lugar de proteger a las mujeres cancela programas sociales dirigidos a ellas, este instituto político, encabezado por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, reiteró la urgente necesidad de combatir este flagelo desde su origen, por lo que impulsa como alternativa el "quemón público" para inhibir las conductas violentas.



Con la creación del Registro Público Nacional de Agresores Sexuales, explica, quien sea condenado por un delito de agresión sexual será registrado en una base de datos pública que podrá ser consultada por todas y todos, con la finalidad de proteger a mujeres, niñas y niños.



Con esta base de datos, señala la dirigencia del CEN del PRI, las personas y las empresas podrán consultar fácilmente los antecedentes de una persona antes de contratarla. Y en el caso de las mujeres, consultar si un hombre tiene antecedentes de agresión sexual antes de comenzar una relación sentimental y, así, evitar riesgos.



Con el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, se podrá evidenciar a los padres que no paguen la pensión de sus hijos. Su funcionamiento será como un Buró de Crédito, que limitará su acceso a trámites como préstamos y ejercerá una presión adicional para que cumplan con sus responsabilidades.



En diversos foros, el PRI ha lamentado, y denunciado, el aumento de agresiones contra las mujeres. Datos oficiales subrayan que en 2019 se registraron más de mil feminicidios, más de 200 mil carpetas de investigación por violencia familiar y, durante el segundo semestre del mismo año, más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso, hostigamiento y abuso sexual, intento de violación y violación.



De esta forma, el PRI enfatiza su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres, con ese 67 por ciento de madres solteras que no reciben pensión alimenticia, sobre todo en estos momentos en que, durante la pandemia, la situación empeora, al presentarse un incremento de la violencia doméstica en 60 por ciento.



La iniciativa "Ley Quemón" es un paso importante hacia un país mejor para nuestras mujeres, niñas y niños, han planteado tanto la dirigencia como legisladores del PRI.



A través de un video, el instituto político manifestó que es sumamente importante contar con instrumentos jurídicos para garantizar que un agresor sexual no pueda volver a cometer el mismo delito, y para que los millones de madres solteras que no reciben una pensión, puedan reclamar sus derechos.

