Presupuesto a universidades, conforme a inflación: AMLO

Aseguró que aunque se paren de cabeza, su gobierno no cederá a chantajes y los aumentos solo serán conforme a la inflación.

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9.- Ante el amago de Universidades públicas de irse a paro por falta de presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se paren de cabeza, su gobierno no cederá a chantajes y los aumentos solo serán conforme a la inflación.



"Y si no se tiene la razón, aunque se paren de cabeza, porque si no, pues vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas, ahora si hay justicia sí, sin dudas, si es una petición justa, se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos y va la huelga si no nos das", comentó.



Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente señaló que en el presupuesto para las Universidades no se puede más que lo que significa el incremento inflacionario porque tiene que haber orden administrativo.



"Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos, pedir prestado, aumentar la deuda como era antes, eso ya no..."



"Esos son grupos de presión y así no es la cosa, ya se cambió. Hay que revisar nada más cuánto es el presupuesto de cada universidad, cuánto fue lo que recibieron para este año, cuánto se está estimando que van a recibir el próximo año y todos estamos obligados a actuar con austeridad".



El mandatario dijo que se deben hacer ahorro y puso el ejemplo de presidencia que el año pasado ejerció un gasto de 3 mil millones de pesos y para este gastará 800 millones de pesos.



"Si se pueden hacer ahorros y priorizar, considerar el pago de maestros, no gastos superfluos, muchas veces se destinaban recursos de las universidades para financiar congresos, visitas al extranjero, mucho turismo político, universidades que hacían congresos con todos los gastos pagados, no solo les daban los viáticos, les pagaban por venir a dar una plática a expositores que cobraban".