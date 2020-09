Presentan paquete económico 2021 en el Congreso de la Unión

Se espera que la propuesta no contemple incremento de impuestos ni energéticos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene hasta el 8 de septiembre de cada año para presentar el Paquete Económico del siguiente ejercicio fiscal.





Así lo comentó el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, quien indicó que este martes 8 de septiembre el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ante la Cámara de Diputados, el Paquete Económico 2021.



"Dicho documento contiene los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; así como el proyecto de Presupuesto de Egresos, el cual deberá ser discutido y aprobado por el Congreso de la Unión", apuntó.



Seguido de ello, refirió, deberá discutirse la Ley de Ingresos que tiene como fecha límite de aprobación el 20 de octubre de 2020 y, una vez aprobada, se envía al Senado de la República, donde se discutirá y aprobará a más tardar el 31 de octubre.



"Al aprobarse el paquete, inicia otra etapa de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que es discutido solamente en la Cámara de Diputados, y el cual deberá estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre", abundó el abogado fiscalista.



En este sentido, mencionó Pickett Corona, el Secretario Arturo Herrera afirmó que el Paquete Económico 2021 no contempla cambios en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la comida de alto contenido calórico, ni a bebidas azucaradas, alcohólicas y cigarros.



Asimismo, el paquete económico del 2021 no incluirá reforma fiscal, por lo que es seguro que no se creen nuevos impuestos o que se eleven.



En cambio, el paquete económico que entrará en discusión tendrá como prioridad la atención a los programas sociales, los proyectos de infraestructura, además que no planteará más deuda para el país, ni incremento en el precio de los energéticos.



Por último, el abogado fiscalista señaló que, no obstante, algunos legisladores han manifestado su intención de aumentar impuestos para poder afrontar la falta de recursos a causa de la pandemia de covid-19.

MÁS SOBRE Nacional