Presentan dos modelos de ventiladores mexicanos

Inicia fabricación en serie de ventiladores creados por Conacyt

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi dos meses después de lo prometido, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los primeros prototipos de los ventiladores elaborados por el Conacyt, científicos e investigadores, así como empresas nacionales y extranjeras, con lo cual -dijo- se logrará la autosuficiencia en estos equipos frente a la pandemia de Covid-19.

Se trata de dos prototipos que se expusieron esta mañana de martes en la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Desde el pasado 23 de abril el Conacyt había señalado que a partir del 15 de mayo se contarían 700 ventiladores fabricados por el Consejo, pero la fecha de entrega no se cumplió.

El presidente López Obrador dijo que la "buena noticia" es que ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana.

"Un ventilador hecho en México lo cual nos va a significar ser autosuficientes en estos equipos que son básicos. No los teníamos, gracias a la solidaridad internacional pudimos conseguirlos en los momentos más difíciles".

El mandatario destacó que esta tecnología es gracias al trabajo de los investigadores y científicos del Conacyt en colaboración con otros investigadores del país y de empresas nacionales y extranjeras, para que estos equipos no falten en los hospitales.

María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), anunció que los dos ventiladores que el organismo ayuda a crear, el "Ehécatl 4T" y "Gätsi", han iniciado a fabricarse en serie, lo que ayudará, señaló, a enfrentar la pandemia del Covid, pero además con estos ventiladores se inicia el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas.