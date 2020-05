Presenta PAN denuncia penal en contra de diputados que aprobaron Ley Bonilla

Se suma a la denuncia interpuesta por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ante la Unidad de Inteligencia Financiera por posible mal manejo de recursos públicos

Tijuana, Baja California. - El Partido Acción Nacional en Baja California presentó este viernes una denuncia contra los funcionarios y legisladores que intervinieron en el intento de fraude a la Constitución el pasado 9 de julio de 2019, que fue revertido este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha denuncia fue interpuesta por los delitos de coalición de servidores públicos y cohecho, mismos que se suman a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien el pasado miércoles presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar movimientos atípicos que pudieran suponer el manejo indebido de recursos para este fin.

"Desde el miércoles pasado el PAN inició una serie de acciones que incluirán además de la denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera presentada el miércoles 13 de mayo y la denuncia penal en la Fiscalía General de Baja California, una solicitud de juicio político por intentar modificar la ley al antojo de unos cuantos", señaló Enrique Méndez Juárez, dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California.

La denuncia penal involucra a los ex legisladores, José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Carlos Alberto Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñóz, Blanca Patricia Ríos López, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real, Claudia Josefina Agaton Muñíz, Rocío López Gorosave, y Job Montoya; así como a los ex alcaldes Mirna Cecilia Rincón, ex Alcaldesa de Playas de Rosarito, Marco Antonio Novelo, ex Alcalde de Ensenada y Nereida Fuentes, ex Alcaldesa de Tecate.

De igual manera, se señalan como responsables a Amador Rodríguez Lozano, actual Secretario General de Gobierno, y a Jaime Bonilla Valdez, actual Gobernador del Estado de Baja California.