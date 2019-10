Presenta Adriana Dávila denuncia ante FGR e INE contra Noroña

Por violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15.- La diputada Adriana Dávila, del PAN, presentó sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del también diputados Gerardo Fernández Noroña, del PT, por violencia política de género.

Además, anunció, promoverá también una denuncia por la vía civil en contra del petista, "dejaré en manos de las instituciones que este tema se resuelva y se resuelva bien".

Explicó que aunque el legislador reconoció su equivocación al emitir sus expresiones, el proceso debe seguir adelante, pues de lo contrario se mandaría el mensaje equivocado a otras mujeres de que no tienen que defenderse.

El sábado 5 de octubre, en el Congreso de Tlaxcala, Fernández Noroña afirmó que "Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

Por estas frases el diputado del PT reconoció al día siguiente "cometí un error" al vincularla sin elementos, con grupos criminales.

Empero la diputada del PAN aclaró que ese reconocimiento de error no debe detener la defensa jurídica, pues "cuando a una persona se le violenta, llámese del género que sea deben ser las instituciones las que salvaguarden los derechos".

Por eso "dejaré que sean las instituciones las que predominen y las que terminen resolviendo una diferencia que no es personal, también quiero decirles, sino que se trata de este mecanismo de violencia general, por supuesto, contra las mujeres y también un mecanismo de violencia en la parte política en la que todas tendríamos que poner un alto".

Así, reportó que ha presentado hasta este momento tres denuncias, una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, otra ante la Fiscalía General de la República y otra más, ante el Instituto Nacional Electoral, "espero que tomen buen camino".

Dávila expuso que la bancada del PAN dará la lucha para que el apoyo a las mujeres no se suspenda ni recorte en el presupuesto de Egresos 2020, aunque vio signos preocupantes.

"Lamentablemente pareciera ser que las mujeres no existimos, no existimos ni siquiera en el proceso de presupuesto, nos han quitado por ejemplo, el programa de coinversión, que estaba en el Ramo 13 que era el mecanismo bajo el cual se le daba participación y voto a las organizaciones de la sociedad civil y despareció por completo.

"Además se elimina ya el programa definitivamente de estancias infantiles que aún está tribunales y se elimina completamente el programa de padres y madres trabajadoras, el sistema de cuidados que tanto falta le hace a México, pareciera ser que piensan que el hecho de que nos den dinero a las mujeres y nos vayamos de una dependencia económica a una dependencia económica con el Gobierno y el Estado, pues obviamente limitan nuestras posibilidades de desarrollo".