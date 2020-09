Posicionamiento de diputados del PRI en relación a la desaparición de fideicomisos

El Ejecutivo dispondrá de más de 68 mil millones de pesos sin mecanismos ni controles a un año de las próximas elecciones

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados no será cómplice del saqueo y la expropiación de recursos millonarios de las instituciones, propuesto por el gobierno federal. No más "partidas secretas" que permitan desviar recursos a otras prioridades que no son las del pueblo de México.

Con la reforma a diversas leyes que propone extinguir 109 fideicomisos y fondos, Morena pondrá a disponibilidad del Ejecutivo un monto de alrededor de más de 68 mil millones de pesos, sin que se fijen mecanismos ni controles para transparentar su destino a un año de las elecciones intermedias. Al intentar "tapar un hoyo" en las finanzas públicas están creando otros cien más.

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las y los Diputados del PRI no respaldamos la eliminación por "albazo" del Fondo de gastos catastróficos de salud, cuya desaparición de recursos afectará directamente a los pacientes de enfermedades crónicas. Otro "machetazo" injusto al presupuesto destinado a las familias mexicanas.

Los fideicomisos fueron creados para facilitar la planeación de las instituciones y sus recursos tienen un destino específico: fomentar la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, prevenir y atender oportunamente desastres naturales, proteger a víctimas de la violencia y a defensores de derechos humanos y periodistas, entre muchos otros. Si los fideicomisos mostraban ineficiencia en la operación de los recursos debieron corregirse sus mecanismos de control, no extinguirse para facilitar su saqueo.

La mayoría parlamentaria está traicionando a investigadores, artistas, deportistas, creadores, innovadores, víctimas, universidades y a mexicanas y mexicanos que, a través de foros y conferencias en Parlamento Abierto, confiaron en la promesa falsa de que los servicios y fondos para becas, apoyos y servicios se fortalecerían sin desaparecer. La entrega de recursos después estará lamentablemente sujeta a la voluntad política.

Estamos en contra de la desaparición del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, pues representa una irresponsabilidad criminal que atenta contra la vida, seguridad e integridad de todos los mexicanos, especialmente de los más vulnerables. No está garantizado que en el PEF se vayan a restituir los recursos con los que operaban estos servicios, además de que muchos proyectos o apoyos son plurianuales y por eso se asignaban a través de la figura del fideicomiso.

Nos preocupa la desaparición de más de 12 mil 500 mdp, del fondo de la Financiera Rural, que son destinados a otorgar créditos blandos a las familias dedicadas a actividades agropecuarias y pesqueras.

Sin los fideicomisos de CONACYT y de otros 26 Centros Públicos de Investigación se afecta el desarrollo de las actividades de investigación científica y tecnológica, incluso los proyectos para encontrar un tratamiento y vacuna en contra del Covid-19, lo que representa un retroceso histórico para el Estado frente a la innovación de otros países. Sin dejar a un lado que la mayor parte de esos recursos no son de los contribuyentes sino son producto de recursos autogenerados, proyectos externos y donaciones.

Con la extinción del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está en riesgo la integridad, libertad y la vida de activistas y periodistas. Lamentablemente la reforma únicamente propone que los recursos para este fin sean administrados directamente por la SEGOB, sin garantizar su operación o la mejora de los servicios.

Contrario a la promesa pública de Morena de apoyar a cineastas, la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine abandona la posibilidad de apoyar financieramente a los productores, distribuidores y comercializadores de películas nacionales.

También se atenta contra los apoyos económicos y materiales para deportistas y atletas mexicanos porque la reforma prevé la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; sin obligar a la CONADE a brindarles el respaldo que merecen.

Con la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se pone en peligro los derechos de las víctimas que abonarán al ambiente de ingobernabilidad e indignación que se vive en el país desde hace unos meses. No más maltrato a las víctimas que siguen en las calles exigiendo justicia.

En suma, la sociedad mexicana desconoce aún el destino de los millonarios ahorros que esta administración ha utilizado durante los últimos dos años, tales como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Por ello, nuevamente manifestamos nuestra preocupación por la utilización de los recursos institucionales que son resultado de un ahorro responsable durante años y cuya generación de servicios públicos e ingresos para las familias está en incertidumbre en medio de la crisis económica actual.