Por "sana distancia" AMLO no atendió a familiares de desaparecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que, por la "sana distancia" y para no exponerlos ni exponerse, ayer al término de su conferencia en Xalapa, Veracruz, no pudo atender a familiares de desaparecidos que reclamaron su apoyo.

"Ayer hubo, en efecto, este incidente, porque por la sana distancia no puedo exponerme ni exponerlos a ellos. Lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable.

"Esto lo hemos dicho varios veces, lo he expresado ofreciendo disculpas, de que no voy a poder tener comunicación directa a los ciudadanos", dijo en su conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 23-A en Panotla, Tlaxcala.

Ayer lunes, al salir del Campo Militar 26-A, en Xalapa, Veracruz, un grupo de familiares de desaparecidos le pidieron que detuviera su camioneta para escuchar sus demandas, pero el Presidente no detuvo su paso, lo cual fue reprochado con gritos como "¡A la mamá del Chapo sí la atiendes, a nosotros no!", "¡bájate!".

El presidente López Obrador dijo que se atiende y se respeta a todos, pero un sector de la prensa, "los voceros del conservadurismo", está muy atento de todo lo que hace porque, dijo, están muy molestos por la transformación que se está llevando a cabo en el país.

"Tengo que andar brincando obstáculos, evitando el acoso, el caer en provocaciones, porque están muy encorajados. Los vuelvo a llamar a la calma a que se serenen... y que entiendan que nosotros ganamos porque el pueblo nos dio su confianza para transformar a México", dijo.

MÁS SOBRE Nacional