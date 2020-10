Por Covid-19, emiten protocolos para Noche de Muertos en Michoacán

El objetivo es celebrar la Noche de Muertos en Michoacán con estricto apego a la agenda de Salud

MORELIA, Mich.- El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Michoacán estableció el protocolo que deberán seguir turistas, pobladores, autoridades y prestadores de servicio para la Celebración de Noche de Muertos en la entidad.



El objetivo es celebrar la Noche de Muertos en Michoacán con estricto apego a la agenda de Salud y a las medidas de seguridad e higiene ante la pandemia de coronavirus.



Además de distribuir las actividades y visitas a los cementerios de las diferentes comunidades de la zona lacustre para evitar aglomeraciones. También evitar la concentración masiva de personas en espacios públicos y espetar las tradiciones de los pueblos de forma sustentable y bajo el Plan de la nueva convivencia.



Acuerdos generales

El CESSM determino que se deben respetar las capacidades permitidas en el Plan de la nueva convivencia. En todo el Estado se deberán seguir los protocolos establecidos para el acceso a los panteones, así como los horarios permitidos. Permitir la entrada a turistas a los panteones, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, previo consenso de las autoridades y la población, específicamente en la zona lacustre de Pátzcuaro.

Permitir el libre acceso en las plazas públicas y suspender el Tianguis Artesanal. Organizar a los artesanos y cocineras tradicionales para apoyar la venta de sus artesanías y comida al interior de sus comunidades. Cancelar todas las actividades culturales y eventos que generen concentraciones masivas y suspender la venta de alcohol y bandas musicales en la vía pública.



Acciones particulares

Hasta el próximo martes se definirá cual será el aforo porcentual máximo a cada uno de los panteones. El Consejo para este efecto, se determinó que se habrá un circuito con una entrada y una salida para los recorridos en los cementerios para evitar aglomeraciones. También se diseñarán circuitos para los lugares más concurridos por los visitantes, con el mismo fin, por lo que habrá un control de capacidad. Además, se contará con señalética visible de las medidas sanitarias y se van a eliminar los puestos ambulantes afuera de los panteones.



Embarcaderos e islas

En estos sitios de la rivera del Lago de Pátzcuaro, las autoridades acordaron que las lanchas solo podrán llevar una ocupación máxima del 50 por ciento de su capacidad. En la Isla de Janitzio no se permitirá el acceso al turismo durante la festividad y las organizaciones de embarcaciones solo podrán dar recorridos a la Isla, sin bajar. Las lanchas a la Isla de Yunuén y La Pacanda saldrán únicamente del muelle Ucazanáztacua.



Estrategia conjunta

Con base a los acuerdos, habrá cinco puntos de control; algunos de ellos en la oferta turística: hoteles, restaurantes, transporte turístico y público y demás. También habrá filtros en los panteones y en los embarcaderos del muelle general de Pátzcuaro, en el muelle San Pedrito, en el muelle de Ucazanáztacua y de Erongarícuaro. De igual manera habrá puestos de control de las autoridades coordinadas en la Isla La Pacanda e Isla de Yunuén, así como en otros atractivos turísticos.



Código de conducta ante Covid-19

Prestadores de servicios turísticos, pobladores, autoridades y visitantes deberán cumplir con los lineamientos del Código de Conducta ante Covid-19, implementados. Esto con el objetivo de respetar las medidas de seguridad e higiene de los establecimientos. Es decir, que deben evitar aglomeraciones, prestar atención a los carteles informativos, mantener la sana de seguridad de mínimo 1.5 metros entre familias y grupos.

Asimismo, caminar siempre a la derecha cuando se circule, evitar tocarse las manos, nariz y boca y no compartir objetos de uso personal con otras familias o grupos. También llevar una bolsa para tirar la basura y asegurarse de cerrarla adecuadamente; tirar la basura en los contenedores apropiados y utilizar siempre tu cubrebocas. También, utilizar el gel antibacterial de forma continua y lavarse las manos con agua y jabón. Las autoridades recomendaron acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas o contáctate al 800 123 2890 para comunicar un posible contagio.



Al turista

La Secretaría de Turismo emitió una serie de recomendaciones para un Turista responsable en Noche de Muertos, relacionada a las tradiciones de los pueblos.

- Infórmate sobre la historia, cultura, valores, tradiciones y condiciones de vida de los pueblos y comunidades que vas a visitar.

- Ayuda a la conservación del patrimonio cultural de la Noche de Muertos, así como sus infraestructuras.

- Evita dejar evidencia de tu visita: no tires basura al suelo, no pintes, grabes nombres o realices grafitis.

- Si te encuentras en un lugar de culto, respeta los tiempos de oración, cumple con los códigos de vestimenta y mantén una actitud respetuosa.

- No uses equipos de sonido, no grites ni hables fuerte en los panteones o donde puedas molestar a otras personas.

- Participa y disfruta de las manifestaciones culturales que lo permiten y respeta aquellas que están cerradas al público.

- No ingreses con bebidas Alcohólicas.

- Atiende a los Señalamientos de Circulación en el interior de los Panteones.

- Siempre pide permiso antes de tomar una fotografía a personas de la comunidad celebrando la Noche de Ánimas.



El dato

Son cuatro municipios de la región lacustre del lago de Pátzcuaro y sus 9 comunidades donde la celebración de Noche de Muertos es más representativa. En Pátzcuaro, están las comunidades de Janitzio que como arriba se menciona estará cerrado a turistas, Tzurumútaro y Cuanajo. En el municipio de Quiroga, destaca la comunidad de Santa Fe de la Laguna; en Tzintzuntzan: Ucazanáztacua, Isla Yunuén e Isla La Pacanda. Y, en Erongarícuaro, Arocutín, y Jarácuaro, son los sitios más representativos para esta celebración milenaria.

El año pasado del 29 de octubre al 3 de noviembre, se registró una afluencia total de 203 mil 540 turistas en las regiones de Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, para esta celebración. En ese periodo la Secretaría de Turismo en la entidad, reportó una derrama económica total de 162.1 millones de pesos en esas tres regiones.

Hasta este momento, las autoridades no tienen una estimación del impacto turístico y económico que tendrá la pandemia de Covid-19 en esta celebración cultural. El reporte que la dependencia estatal tiene al día de hoy, es que en la región Morelia, así como en Uruapan, hay una reservación del 10 por ciento del total de habitaciones. Mientras que en la región Pátzcuaro, las reservaciones son del 45 por ciento del total de habitaciones. En un comparativo, esta última zona, el año pasado, para estas fechas, ya todos los hoteles reportaban el 100 por ciento en reservaciones.