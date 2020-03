Por coronavirus, ESPN adelanta serie sobre Michael Jordan

La crisis desatada por el coronavirus ha provocado que gran parte de la población se resguarde en sus hogares, donde muchos no encuentran el entretenimiento habitual, ante la falta de actividad deportiva.

Debido a esto y para apoyar a que la gente no salga de sus casas por aburrimiento, Netflix y ESPN han tomado la decisión de adelantar el estreno de "The Last Dance", una serie producida en conjunto y centrada en la vida de Michael Jordan.

La serie-documental estaba pensada para llegar en el verano; sin embargo, por los recientes acontecimientos, será exhibida a partir del próximo 20 de abril, de acuerdo con un comunicado emitido tanto por ESPN como por Netflix esta mañana de martes.

Será entre la fecha mencionada y el 27 de mayo que se irá liberando todo el contenido, compuesto por 10 capítulos que estarán disponibles en cinco entregas (dos por semana).

La serie, según se aprecia en el trailer publicado por Netflix, contará con los testimonios de personajes importantes del baloncesto y contemporáneos de "Su Majestad", como Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr.

Además, se sabe que habrá profundización en la temporada de 1997-1998, última de Jordan con los Bulls de Chicago. De ahí el nombre de la serie.