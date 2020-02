Planea BC crear un fondo transfronterizo de inversión para negocios en comunidades migrantes

Impulsar el emprendimiento social en etapas tempranas es otro de los objetivos, encaminados a contribuir al desarrollo económico

MÉRIDA, YUCATÁN, 20 febrero 2020.- El Gobierno del Estado de Baja California a través de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), planea la formación del primer "Fondo de Inversión Inclusivo" a nivel estatal, en colaboración con la Iniciativa para la Inversión Inclusiva en México (3IM); el objetivo, es impulsar el emprendimiento social en etapas tempranas, con un enfoque específico en las empresas que operan en zonas con alto número de comunidades desplazadas y migratorias.



La iniciativa 3IM es una asociación intersectorial y transfronteriza respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Red de Inversión para Refugiados (RIN) y 17 Asset Management.



"Los esfuerzos de esta iniciativa ayudarán a mejorar la estabilidad regional mediante el apoyo a las empresas y el avance del desarrollo económico en México, con un enfoque particular en áreas con altas poblaciones desplazadas, como el sur de México y los estados fronterizos del norte", añadió el titular de SEST, Mario Escobedo Carignan.



En ese mismo sentido, detalló que el Fondo de Inversión Inclusivo ayudará a crear nuevas empresas y oportunidades de trabajo, fortalecerá la fuerza de trabajo y la participación en la conciliación de habilidades para crear miles de empleos y enriquecer el ecosistema empresarial en el estado de Baja California; reduciendo al mismo tiempo el desempleo y el desplazamiento.



"El anuncio se produce en un momento en que el número de desplazados y el desempleo se ha convertido en un desafío, es por ello que se creará este fondo para desencadenar inversiones conjuntas a través de inversionistas públicos y privados, al tiempo que se genera desarrollo en el Estado de Baja California y México", puntualizó el Secretario de Economía.



Expresó que "el primer paso del Fondo de Inversión Inclusivo será firmar un Memorándum de Entendimiento entre la SEST y 3IM para comenzar a crear el ecosistema de financiamiento de empresas para la región fronteriza y conformar programas de inversión inclusivos a través de la Red de Inversión para Refugiados RIN".



Finalmente, el subsecretario de Economía del Gobierno estatal, Rubén Roa, durante su participación en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto X en el marco de la conferencia "Capital on the move: A borderless approach to refugee investments", comentó que estas acciones están enfocadas a impulsar el desarrollo socioeconómico a través de negocios generadores de empleo para el sector migrante o deportado.

