50 ½ ideas para convertirte en un líder digital

A lo largo de la vida de un negocio, existen desafíos. Enfrentarse y aproximarse a los retos y operar con tecnología pensando en nuevas ideas, mercados y crecimiento es el día a día de cualquier empresa. Observar los procesos y comportamientos con tal de mantenerse en la mira y aplicar cambios que devengan en resultados, abre camino al éxito.

John Rossman es autor de Piensa como Amazon (Paidós Empresa), pero también es exejecutivo de esta compañía y quien instituyó el Marketplace. En este libro expone la esencia y funcionamiento del famoso representante del comercio electrónico: "El amplio conjunto de situaciones y ejemplos (...) puede que no responda directamente tu pregunta específica, pero al comprender la visión general del mundo de Jeff Bezos, puedes aplicar mejor sus ideas y principios a tus circunstancias".

Producto de su experiencia, los logros alcanzados y de trabajar de cerca con uno de los máximos conocedores del comercio en línea, Rossman comparte cincuenta ideas y media que permitieron alcanzar metas que han llevado a esta compañía a ser la más representativa en ventas en línea a nivel mundial.

Para obtener provecho de esta publicación, el autor señala que hay que "leerlo como un líder, y a partir de sus ideas, sembrar semillas en tu equipo, según se necesite. Mejor aún, construir la cohesión del grupo leyendo este libro por unidades y discutir alguna de sus ideas durante una semana o un año. O leerlo todo completo de una sola vez y discutir las ideas que puedan aplicarse".

La clave de la transición, destaca, está en el grupo y cabezas de personal. Transformar la cultura del statu quo mediante estrategias de compensaciones al equipo, promover la invención de formas divertidas y la valoración y pasión por el cliente, son algunas de las tácticas con las que ha obtenido resultados haciendo frente al cambio, actuando desde la innovación y el liderazgo.

¿Por qué si se desea alcanzar los objetivos trazados o superarlo se debe pensar con una mentalidad como Amazon? Sencillo, las ideas, el arriesgarse, creer en los demás, tener intención de cambiar y construir nuevos hábitos, pero también es importante tener paciencia y sentido de urgencia así como estar preparado para dar lo mejor de cada uno.

John Rossman. Exejecutivo de Amazon, fue el encargado de lanzar y hacer crecer el de Marketplace, que hoy en día representa más del 50% de todas las unidades vendidas en Amazon.com. Dirigió el negocio de servicios empresariales, con responsabilidades en Targer.com, la NBA, Toy R Us y otras marcas líderes. Ahora dirige Rossman Partners, una firma de asesoría comercial de nicho, que ayuda a los clientes a triunfar y prosperar en la era digital. Rossman ha trabajado con la Fundación Gates, Microsoft, Nordtrom, T-Mobile, Walmart y muchas otras, y se desempeña como asesor de la junta de varios equipos ejecutivos. Sus opiniones como experto sobre Amazon son muy solicitadas por medios de comunicación globales como The New York Times, CNBC y Bloomberg.