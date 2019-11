Piden que no quede impune el asesinato de Raquel Padilla

Al parecer su pareja sentimental fue el homicida

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8.- El grupo H-México pide que el asesinato de la historiadora y antropóloga Raquel Padilla Ramos, al parecer por su pareja sentimental, no quede impune.

"México vive desde hace décadas condiciones de violencia y de impunidad que no deben seguir. Los editores de H-México exigimos a las autoridades locales, estatales y federales, sin importar el color partidista, que este crimen no quede impune. Exigimos que hagan su trabajo. Nosotros, como Raquel, desde nuestra trinchera académica, procuramos trabajar para entender mejor este país y contribuir a la solución de sus problemas. Esperamos que las instituciones del Estado hagan su parte", señaló el grupo a través de un comunicado que compartió a través de su página de Internet.

H-México indicó que la investigadora del Centro Regional Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue víctima de la violencia que en vida se dedicó a denunciar. Además destacó que también denunció las agresiones que padeció el pueblo Yaqui, en particular en los procesos de deportación a Yucatán.

La violencia hacia el pueblo Yaqui fue abordado por la investigadora en su tesis de doctorado que presentó en la Universidad de Hamburgo en 2009.

Raquel Padilla fue asesinada la tarde del jueves, al parecer por su pareja sentimental, en Sonora. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) informó que se investiga la muerte como feminicidio y que el presunto responsable ya está detenido.

De acuerdo con su página, H-México es un grupo virtual "desde 1995 reúne a historiadores, profesionales de disciplinas afines, estudiantes universitarios y en general todas las personas con un interés formal y especializado en la historia de México".

Los editores de H-México son los historiadores Alfredo Ávila, Paola Chenillo e Iliana Quintanar.

Con respecto al asesinato de Raquel Padilla, el INAH envió un comunicado en el que lamentó el hecho.

"El INAH lamenta la pérdida de tan destacada investigadora, la cual deja un acervo de estudios de historia regional y particularmente de la lucha de la nación yaqui, que tendrá que tener una continuidad y realce, pues representa una gran contribución a la historia y la antropología de México", señaló.

Por su parte, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

"Lamento profundamente la muerte de la Dra. Raquel Padilla, mujer ejemplar e investigadora reconocida y querida por la comunidad de historiadores y antropólogos del @INAHmx. Confiamos en que su asesinato no quedará impune. Nuestro respaldo a su familia", comentó la funcionaria

MÁS SOBRE Nacional