Piden al gobierno de la CDMX evitar vandalismo este 2 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 30 (EL UNIVERSAL).- Diputados de Morena y Movimiento Ciudadano consideraron viable y deseable, que el gobierno de la ciudad actúe para impedir que este miércoles, en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre, haya una repetición de actos vandálicos, como los ocurridos la semana pasada.

Eso es posible sin incurrir en ningún tipo de acción represiva, por eso "el exhorto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es a cumplir sus atribuciones constitucionales para garantizar seguridad pública y el Estado de derecho en la capital", advirtió el coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo.

"Nadie le está pidiendo que en ese cumplimiento se acepten provocaciones pero sí que se garantice la seguridad de todos los ciudadanos" y esa acción permitirá no sólo que no haya desmanes sino garantizar seguridad, incluso a los manifestantes, a los negocios y a todos los ciudadanos y enfrentar cualquier situación irregular, dijo el diputado.

Si puede actuar el gobierno de la ciudad, "hay formas de aislar a los grupos que llegan, la policía tiene la técnica correcta para poder aislar, encapsular", expuso por su parte el vicecoordinador de la bancada de Morena, Pablo Gómez.

Reconoció que en realidad los jóvenes que se presentaron el pasado jueves —durante la marcha conmemorativa y de exigencia de justicia por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa—son un movimiento desconocido, "lo que sí sabemos es que son grupos muy pequeños y de gente muy joven" pero nada más.

"Ellos se dicen anarquistas pero nunca hemos leído ningún discurso de ellos, no conocemos su ideología y creo que hace falta abrirnos al conocimiento de esos grupos... ellos tendrán que hacerlo por voluntad propia, nadie les va a pedir nada porque no son grupos abiertos. No estoy diciendo que le pidamos nada, no se me ocurriría jamás pedirles una cosa como esa.

Pero si deberían estudiarse (esos movimientos) desde el lado de la academia y del lado de los servicios de información del Estado, no con propósito represivo sino para saber de qué se trata esto con precisión", expuso.