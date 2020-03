Pide AMLO "no dejar de salir" ni tomar medidas "exageradas"

"No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase", mencionó. "Yo les voy a decir cuando no salgan".

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la contingencia que provocó la pandemia de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población "no dejar de salir", lo que contrasta con las recomendaciones realizadas a nivel mundial.

En un video en sus redes sociales, el mandatario compartió una comida desde el restaurante La Teca, en Oaxaca, en el que aparece a lado de una mujer, donde expresó que aún está en la primera fase de la contingencia, por lo que no se tienen que tomar medidas "exageradas".



"No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase", mencionó. "Yo les voy a decir cuando no salgan".



"Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar y la economía popular".

"No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos 'sin ton ni son', de manera exagerada".

La recomendación de López Obrador contrasta incluso con la petición de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tras anunciar cierre de cines, gimnasios y teatros en la Ciudad de México, pidió a la población no salir de casa.



"Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo", mencionó en el video.



El titular del Ejecutivo federal explicó que los mexicanos "por nuestras culturas somos muy resistentes", por lo que considera que no habrá problema para salir adelante.

"Nuestro pueblo es poseedor y heredero de culturas milenarias y en eso estriba nuestra fortaleza", expresó.

"NO DEJEN DE SALIR": AMLO



POR POR STAFF/CODIGOVERACRUZ.COM

Hoy el presidente López Obrador comió en Oaxaca.



En su Facebook subió un video donde pidió a la población no dejar de salir, que él indicará cuándo ya no hacerlo. #COVID2019mx#CoronavirusMx#Coronavirus #Amlo pic.twitter.com/66Q0vMIfxq — Código Veracruz (@codigoveracruz) March 23, 2020



El presidente explicó que estuvo de gira en el estado de Oaxaca, en diferentes municipios y en las imágenes también se detallan algunas características de platillos tradicionales de Oaxaca, como la cuajada, totopos, garnachas, tamales, entre otros.



Esto ocurre luego de que López Obrador advirtiera de una crisis que se espera por la contingencia provocada por el Covid-19.