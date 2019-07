Pese al peligro, hondureño se empeña en cruzar a EU

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Edwin Padilla, hondureño de 34 años, espera afuera del albergue Frontera Digna, en Piedras Negras, a unos metros del río Bravo, que separa a México de Estados Unidos. Edwin lo dice seguro: "Voy a intentar cruzar en la mañana o en la noche".



"Me aviento con el nombre de Dios", añade el migrante que lleva dos meses desde que salió de su país. "Voy a ingeniármelas, [a ver] cómo [cruzo]", dice. Para Edwin, enjuto y sonriente, la esperanza es lo último que se pierde.



Ha escuchado que el gobierno estadounidense hará redadas para deportar migrantes, la construcción del muro y lo difícil que es burlar a la Patrulla Fronteriza, pero aun así, Edwin asegura que llegar a Estados Unidos es una decisión que se toma desde que uno sale de su nación.

Está consciente de que arriesga la vida, lo ha visto en los migrantes sin piernas, sin brazos o con las manos cortadas a causa del tren o por algún accidente, pero su objetivo está fijo: cruzar a Estados Unidos.



"Desde que sale uno del país sabe que se arriesga a cualquier cosa", comenta; por eso, a Edwin no le asustan los muros, las redadas ni las "cacerías" contra migrantes: "O se cansan de agarrarme o quizá me canso yo, pero le intentamos".



Este fin de semana comenzaron las redadas que, según las autoridades estadounidenses, se centrarán en los 2 mil migrantes que tienen orden de ser deportados por no comparecer ante un tribunal, aunque también se ha mencionado que las mismas podrían traer una ola de detenciones colaterales.

"Las redadas me imagino que son para quien ya se le cumplió el tiempo, que van directamente a su casa. A mí no me queda de otra: o cruzo o voy pa´ Honduras otra vez, pero igual regreso y vuelvo a intentar", dice a EL UNIVERSAL.