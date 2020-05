Pensión en riesgo por retiro de Afore

Ciudad de México a 18 de mayo de 2020.- La contingencia de salud derivada por el Coronavirus ha causado estragos y modificaciones en las dinámicas de cada uno de los mexicanos, principalmente en la economía. De acuerdo con el IMSS se sabe que se han perdido más de 700 mil empleos desde que inició La Jornada Nacional de Sana Distancia para evitar la propagación del COVID-19, por lo que muchos trabajadores han optado por utilizar sus ahorros para el retiro, mejor conocidos como Afores.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reportó que durante el primer trimestre de 2020 hubo un incremento del 36% en los retiros de las Afores, aunque no todos corresponden a esta época de pandemia, no descartamos que éstos sigan presentándose debido al confinamiento y la necesidad de liquidez; no obstante, antes de afectar los fondos de retiro, consideremos que hay otras herramientas financieras que pudieran ayudar a los trabajadores con los gastos que se están presentando, comenta Dante Teytud, experto en finanzas personales y Director Comercial de Credifiel.