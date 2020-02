Paro de hombres y las mujeres a ocupar el espacio público

#UnDíaConNosotras y #NoAlParoNacional, con la que promueve que mujeres y hombres porten un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador y para erradicar la violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante esta semana colectivos feministas llamaron a realizar #UnDíaSinMujeres, un movimiento con el cual este sector de la población se paralizará: no saldrá a trabajar ni de casa para comprar cosas, asistir a escuelas; y si lo hacen, portarán prendas moradas.

El aumento de feminicidios, lesiones dolosas y agresiones sexuales, entre otros delitos, ha orillado a las mujeres a buscar un mecanismo novedoso para exigir a las autoridades una respuesta al problema. "Cuando las mujeres paramos, se para el mundo", dice una de las frases con las cuales se ha convocado a #UnDíaSinMujeres.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en caso de que la campaña se materialice, 40% de la fuerza laboral se congelará, pues la relevancia del sector femenino para la economía mexicana no es menor.

De acuerdo con estimaciones de EL UNIVERSAL, el valor agregado bruto de la economía se reduciría aproximadamente en 26.1 mil millones de pesos, solamente por la ausencia de las mujeres que participan en la economía formal.

El impacto sería mayor si se considera también el valor que se dejaría de generar correspondiente al trabajo no remunerado que realiza la mujer, relacionado con las labores domésticas y de cuidado, y que puede representar hasta 11.5 mil millones de pesos en un día.

Así, el sector terciario es donde la fuerza laboral femenina produce más, pues se estima que en una jornada generan hasta 20.6 mil millones de pesos, que representa 79.1% del total producido por las mujeres.

Para el 9 de marzo, inicialmente, colectivos feministas llamaron a realizar un paro de mujeres, un día después del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Sin embargo, a la iniciativa se han sumado partidos políticos, universidades, empresas y gobiernos.

Sin embargo, otras voces han respondido en que el paro sea de hombres o, incluso, que sea de apoyo para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien primero dijo que se sumaría al paro, pero al final hizo otra propuesta.

El jueves la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller a través de su cuenta de Instagram llamó a sumarse a la convocatoria "Un día sin mujeres" el próximo 9 de marzo, en protesta contra la violencia de género.

Con la imagen de un puño cerrado acompañada del hashtag #UnDíaSinMujeres y el mensaje ¿qué harían sin nosotras?, Gutiérrez llamó a la protesta nacional.

Sin embargo, por la noche compartió otra imagen con la leyenda ¡El nueve me mueve! Y los hashtag #UnDíaConNosotras y #NoAlParoNacional, con la que promueve que mujeres y hombres porten un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador y para erradicar la violencia.

La publicación de Gutiérrez Müller provocó algunos comentarios en contra:

"Yo estaba super emocionada por tener a una primera dama como usted, pero parece que me equivoqué."

"El paro ni siquiera es para estar en contra de AMLO"

"#UNDIASINOSOTRAS SI AL PARO NACIONAL. Perdona las molestias pero, ¡nos están matando!"

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió, incluso algunos de los usuarios de la red social se preguntaron si cambió de opinión: "¿Cambió de opinión en minutos?".

Paro de hombres

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día.

A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

Para reforzar su publicación, Sandoval Ballesteros la acompañó con el link de una nota de EL UNIVERSAL, en la que se informó sobre la destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco, luego de que la funcionaria visitó el centro médico y detectó irregularidades.

Panistas se suman al paro

El 20 de febrero, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, se sumó al paro convocado por feministas.

"En protesta a la terrible ola de violencia de la que están siendo víctimas mujeres y niñas, @AccionNacional

se suma a la causa #UnDíaSinNosotras Todas nuestras trabajadoras y colaboradoras del CEN del PAN, que decidan sumarse a este paro nacional, cuentan con todo nuestro apoyo", escribió en sus redes sociales.

Incluso compartió una imagen del paro con símbolos feministas.

Por otra parte, hay diversas voces que sugieren que el paro de mujeres no serviría de nada y que lo mejor es que las mujeres trabajen, estudien y hagan su vida cotidianamente.