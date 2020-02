PAN: Mujeres no son prioridad para AMLO

Recordó que este jueves la Fundación de Cáncer de mama (Fucam) ya no podrá dar atención gratuita a mujeres con este padecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que las mujeres no son prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues recibieron un nuevo golpe, ahora contra su salud.

Recordó que este jueves la Fundación de Cáncer de mama (Fucam) ya no podrá dar atención gratuita a mujeres con este padecimiento debido a la desaparición del Seguro Popular.

"Las mujeres no son prioridad para este Gobierno. Reciben un nuevo golpe, ahora contra su salud. Esto también es violencia contra ellas. Debido a la desaparición del Seguro Popular, el @FUCAMM ya no podrá dar atención gratuita a mujeres con cáncer de mama", detalló el líder nacional panista, Marko Cortés.

Este jueves se informó que la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) no va a desaparecer, afirmó el director médico Carlos Alberto Domínguez Reyes, pero no podrá dar atención gratuita por falta de recursos; a pesar de ello, confía en alcanzar un acuerdo con la 4T para no afectar a las cerca de 8 mil 300 mujeres que atienden en distintas fases de tratamiento.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en oncología detalló que en la actualidad tienen a 300 mujeres pendientes de radioterapia, 100 intervenciones quirúrgicas detenidas y 200 pacientes que necesitan medicamentos de alto costo, como trastuzumab; todas ellas serán referidas a centros médicos como el Instituto Nacional de Cancerología y los hospitales General y Juárez de México.