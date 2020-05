Pago de Walmart al SAT será para entrega de créditos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los 8 mil millones de pesos que pagó Walmart al SAT por adeudos fiscales, se canalizará para la entrega de créditos con el objeto de enfrentar la crisis economía por el coronavirus Covid-19.

No obstante, destacó que esos recursos alcanzarían para becar a 30 mil estudiantes de especialidades en medicina en el extranjero.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró su agradecimiento a los directivos de Walmart por cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Con los 8 mil millones de pesos del pago de Walmart alcanzaría para tener a los 30 mil estudiantes en el extranjero formándose, porque significaría unos mil-mil 200 dólares al mes por estudiante".

El Mandatario recordó que su gobierno ha becado a más de 300 mil estudiantes pobres en nivel superior, más becados de los que estudian en la UNAM, a quienes se les da 2 mil 409 pesos mensuales.

"La inversión es de 7 mil 500 millones de pesos al año , ósea con los 8 mil millones de pesos de Walmart se pagan las 300 mil becas a estudiantes pobres de nivel superior, pero con ese mismo dinero alcanzará para que en vez de 2 mil 400 se elevara a 24 mil pesos por mes, puede ser que sea más depende del país, pero estaríamos hablando de 10 o 15 mil millones de pesos para mandar a estudiar a 30 mil en especialidades que no tenemos".

El presidente López Obrador dijo que gracias a que ahora las grandes empresas pagan sus impuestos y no hay resistencias, aun con la pandemia del coronavirus, mayo terminará con un aumento en la recaudación.

Les agradecemos mucho, yo le digo a veces a los empresarios no hace falta la filantropía, si lo quieren hacer qué bueno, qué bueno que se piense en los demás, pero el empresario contribuye mucho si invierte, si crea empleos y paga sus impuestos. "Con eso tienen un sitio de honor en la sociedad".

