Pagan hasta 3 mil 500 por prueba de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde las primeras horas de este jueves pacientes del laboratorio privado Biomédica de Referencia acudieron a sus instalaciones en Polanco, a realizarse una prueba de Covid-19 con un costo aproximado de 3 mil 500 pesos.

Sin embargo, a las 11 de la mañana informaron por medio de redes sociales que por disposición de la Secretaría de Salud federal ya no podían seguir realizando la prueba del nuevo coronavirus Covid-19, pero aclararon que si la dependencia lo autorizan lo seguirán haciendo.

Previamente en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar que los pacientes no bajan de sus camionetas o automóviles pues el laboratorio tiene médicos especializados para tomar la temperatura protegidos con cubrebocas y guantes.

De acuerdo con personal del laboratorio, desde ayer jueves iniciaron con 300 pruebas, pero para este día sólo tuvieron 150 pruebas para detectar el coronavirus.

Además de la prueba del Covid-19 los pacientes podían hacerse la prueba de la influenza a un costo de 900 pesos.

Cabe mencionar que la prueba de Covid-19 consiste en un raspado de garganta para determinar si tiene o no el virus, la prueba no da el resultado de forma inmediata ya que tarda 24 horas.

Asimismo para resguardar la identidad de los pacientes, estos ingresaban con su automóvil al estacionamiento y salían en menos de 5 minutos.

Los pacientes que acudieron entre las 10 de la mañana y 12:30 del día tenían una edad 40 a 70 años, sólo bajaba su ventanilla de conductor o pasajero para que el personal del laboratorio privado los atendiera y posteriormente hacer la prueba.

loading...

MÁS SOBRE Nacional