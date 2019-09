Padres de normalistas de Ayotzinapa se reunirán con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que mañana miércoles se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que refrende su compromiso de seguir con las indagatorias por la desaparición de los estudiantes.

La reunión se llevará a cabo en Palacio Nacional desde las 10 de la mañana y hasta al medio día.

Sobre lo que esperan de esta reunión, Emiliano Navarrete, padre de un normalista desaparecido, indicó que "para nosotros la reunión es esperar y exigirle que siga refrendando su compromiso de esclarecer el caso Ayotzinapa y acelerar las líneas de investigación, ir un poco más rápido para llegar a la verdad".

Luego de haber participado en una reunión con Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Emiliano Navarrete comentó que uno de los principales temas que se abordarán con el mandatario será la liberación de los presuntos implicados en la desaparición de los normalistas, de forma más reciente la de Gildardo López Astudillo, conocido como "El Gil".

"Ahí está la falta de la ex PGR, no presentó todos los señalamientos legalmente para estas personas detenidas y la consecuencia está ahí, y el nuevo Fiscal General de la República tenía descuidado todo esto, entonces también vamos a exigir eso".

Mientras que Cristina Bautista, otra familiar de una víctima, agregó que "la reunión es para decirle al presidente nuestra exigencia; que se avance con las investigaciones porque ya se va a cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos y no sabemos nada de ellos, y como madres y padres quisiéramos que no llegaran los cinco años, sabemos que este gobierno tiene voluntad".

