Operativo en el Zócalo continuará después del 2 de octubre: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26.- El operativo policial que se instaló en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México continuará hasta después del 2 de octubre, una vez que hayan pasado las manifestaciones que se tienen programadas para esas fechas, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.



"Esperamos que después del 2 de octubre podamos, a lo mejor, nivelar un poco más la presencia policial y que no haya tantas afectaciones, pero la presencia policial es precisamente para proteger a todos y todas las manifestantes", señaló.

Recordó que la policía que actualmente resguarda el primer cuadro de la Ciudad está para proteger a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), así como para resguardar a las distintas movilizaciones y que no se registren provocaciones.

"Por lo pronto, repito, es una presencia preventiva estamos ya hablando con las organizaciones que preparan estas movilizaciones para poder acordar rutas y que no pues vaya a haber algún problema de alguna cuestión violenta en algún caso, para prevenir cualquier problema", comentó.

Sheinbaum Pardo recordó que además de Frenaaa, hay una manifestación de los padres y madres de familiares de los jóvenes de Ayotzinapa y vienen también varias movilizaciones la próxima semana; una relacionada con la interrupción legal del embarazo y la del 2 de octubre.

Tras las afectaciones a comerciantes de 7 millones de pesos que denunció la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), por la presencia de FRENAAA, aseguró que son muy pocos la afectados y ya se está hablando con ellos.

"Sí, como ustedes pueden apreciar el Centro Histórico está, hay muchísimos visitantes, realmente son algunos espacios particulares en donde tenemos mayor presencia policial en donde se han visto un poco más afectados... Hay reunión permanente con todos y todas los comerciantes del Centro Histórico", concluyó.