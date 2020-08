Obtienen 35 empresas de Puerto Morelos sello SAFE TRAVELS del WTTC

Varios negocios han recibido reconocimientos y certificaciones que abonan a la confianza de los visitantes en la nueva normalidad derivada del Covid-19.

Puerto Morelos, Quintana Roo, a 12 de agosto de 2020.- Aunado al sello de garantía mundial Safe Travels que tiene Puerto Morelos como destino turístico, 35 empresas locales han obtenido este reconocimiento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas inglés), mientras que 180 más se han registrado para recibir la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, que promueve de manera voluntaria el Gobierno del Estado, y 42 de ellas ya la recibieron.



"Muchas empresas locales se han esforzado en el proceso de reactivación y han obtenido este mismo distintivo a título particular, además de otras que han logrado diversos reconocimientos y certificaciones, contribuyendo así a refrendar nuestra competitividad en el mercado internacional", señaló la presidenta municipal, Laura Fernández Piña.



En ese sentido, formuló un reconocimiento a las empresas de la localidad, entre hoteles y restaurantes, que han trabajado duro para recibir a título particular esta misma distinción, lo cual engrandece más y coloca al destino a la vanguardia. "Esta unidad y visión por seguir creciendo es lo que necesitamos para alcanzar una reactivación exitosa. No debemos aspirar a ser como éramos antes de la pandemia sino a ser mejores", subrayó.



La funcionaria destacó que los portomorelenses están nuevamente a la altura de la competitividad global al cumplir con los estándares internacionales en seguridad sanitaria y alcanzar premios y certificaciones que dan certidumbre a los visitantes. "El sello Safe Travels que nos otorgó el WTTC y la Secretaría de Salud, es un gran paso para Puerto Morelos, porque es garantía para los viajeros de que somos un destino confiable en sanidad e higiene", añadió.



En tanto, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento, Héctor Tamayo Sánchez, detalló que un ejemplo de compromiso y ganas de salir adelante, es el restaurante Lola y Moya, cuyo trabajo ha sido galardonado por dos plataformas de internet: el Travelers´ Choice Award, por parte de TripAdvisor, y el Premio a la Mejor Cafetería en Puerto Morelos, otorgado por Restaurant Guru 2020.

