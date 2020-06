"No voy a EU por cuestiones político electorales, es por T-MEC"

Ante los señalamientos de que no es un buen momento para un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que correrá el riesgo porque su vista a Washington no es por cuestiones políticas electorales, sino una visita de Estado que tiene que ver con el inicio del T-MEC.

"No voy a cuestiones políticas electorales, es una visita de Estado que tiene que ver con el inicio del Tratado y por eso voy.

"Riesgo, la política es como caminar siempre en la cuerda floja y hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones", dijo.

En su conferencia de prensa, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el mandatario dijo que agradecerá al presidente Donald Trump por su gesto de apoyo y solidaridad durante la pandemia de coronavirus.

Además -agregó- hará un reconocimiento a nuestros paisanos que están apoyando enviando remesas a sus familiares.

"Estamos a la espera de la repuesta del primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) para ver si podemos estar juntos los representantes de los tres gobiernos, si no es así yo ya tomé la decisión".

El presidente López Obrador dijo que su comitiva estará integrada por el canciller Marcelo Ebrard; el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

El titular del Ejecutivo dijo que viajará en vuelo comercial y reiteró que no usará aviones privados.

La fecha del encuentro aún está por definir.

