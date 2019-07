No veo amenaza de recesión, vamos bien y de buenas: AMLO

TEPIC, Nay., julio 12 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ve amenazas de recesión en el país, ya que argumentó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo y menos inflación.

"Sostengo que estamos bien y de buenas porque la suerte cuenta mucho, no solo la virtud, trabajo y perseverancia", expresó.

En conferencia de prensa matutina en la zona militar de esta ciudad, el mandatario resaltó los factores que ha tenido su gobierno en el manejo de la economía: además de la moneda y la inflación, también crecimiento.

Criticó a corredurías como Bank of América y el Banco de México que en gobiernos pasados guardaron silencio cómplice de la política de saqueo en México.

"Van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta mucho el que se haya decidido acabar con la corrupción, ese es el fondo.

"No veo amenaza de recesión, por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar en este tiempo. Por qué no dicen de que hay menos inflación que antes. Durante el periodo neoliberal ni hubo crecimiento ni hubo distribución de riqueza, lo poco que creció la economía se concentró en una cuatas manos", expresó.

Sostuvo que se se frotan las manos sus opositores.

Y recordó que recesión fue lo que pasó al final del gobierno de Carlos Salinas y al inicio de Ernesto Zedillo cuando se cayó la economía siete puntos, decreció 7%.

"Ahora dicen se proyectó 2% de crecimiento y no se va a alcanzar el propósito dicen que va a ser 1%. En el supuesto de que fuese así, estamos hablando de crecimiento y no decrecimiento", sostuvo.