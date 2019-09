No vamos a aceptar ser tercer país seguro; es injusto: Ebrard

Puesto que la estrategia migratoria que se ha implementado es exitosa.

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 .- El canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no será tercer país seguro, puesto que la estrategia migratoria que se ha implementado es exitosa.



En conferencia de prensa, comentó que desconoce si este tema será planteado durante la reunión que sostendrá en su visita a Washington, pero aseguró que la postura de México es no aceptarlo, porque es "injusto" y no es "equitativo".



"No queremos aceptarlo, porque va en contra de los intereses de México, por qué nos vamos a encargar de las solicitudes de asilo de los migrantes en otro país, es como si le dijéramos a Estados Unidos: hazte cargo de un problema de México. Es injusto, no es equitativo, eso sí va a impedir que los migrantes puedan hacer gestión en Estados Unidos, si nosotros tomáramos esa decisión, la mayor parte de la opinión pública no estaría de acuerdo, es injusto para nuestro país", enfatizó.



Añadió que la estrategia migratoria está funcionando porque se logró reducir el flujo migratorio en 56%; resaltó que México ha estado invirtiendo en Honduras, El Salvador y Guatemala porque "hemos sostenido que la gente no tenga que migrar por pobreza, se van a crear 60 mil empleos, en El Salvador se van a crear 20 mil con el programa de Sembrando Vida", indicó