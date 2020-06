No tengo hasta el momento síntomas de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que es obediente y se apega a los protocolos y recomendaciones de salud, y aseguró que hasta el momento no tiene síntomas de Covid-19 "estoy bien afortunadamente".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que ante el viaje que hará a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump consideró que tiene que ir en buenas condiciones de salud, puesto que no quiere afectar a nadie.



"Soy obediente, me apego a los protocolos de salud y a las recomendaciones. En las reuniones de trabajo se guarda la sana distancia, en las reuniones de la mañana por ejemplo que tratamos a veces dos o tres asuntos y son no solo miembros de gabinete de seguridad, sino del gabinete de salud, a veces asuntos que tiene que ver con la economía, con Pemex, y lo que hacemos es que hay una sala de espera antes de pasar a la reunión, se termina el tema, salen servidores públicos y entran otros. No hay amontonamiento, nos cuidamos, no tengo hasta ahora síntomas".



"Lo que me han recomendado y nos han recomendado a todos, que si hay dolor de cabeza, calentura, dolor de cuerpo y tos seca y luego le agregaron dolor de garganta, pero pues no tengo afortunadamente ninguno de estos síntomas, estoy pendiente".

"Si se lleva a cabo el viaje a Estados Unidos, voy a procurar ver en qué condiciones voy a salir, tengo que ir sano, no solo por mí, sino para no afectar a nadie, tengo que actuar de manera responsable, en su momento lo vamos a ir viendo. Estoy bien afortunadamente".



En Palacio Nacional, el mandatario señaló que le han recomendado que "ya es tiempo de dar vuelta a la hoja", y que ya no se trate el tema del Covid-19, pero indicó que la información y las conferencias de prensa del gabinete de salud, encabezadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell seguirán.



"Hay quienes me dicen que ya es tiempo de cambiar la hoja, de dar vuelta a la hoja, que ya no hablemos sobre el tema, pero debemos de continuar, porque la información ayuda mucho, además evitar el amarillismo. ¿Cómo se combate el amarillismo, la información falsa? Pues con argumentos informando con claridad de manera profesional, por eso Hugo López-Gatell va a continuar informando y cuidarnos entre nosotros", agregó.